Feuille de route de la stratégie nationale à l’export (SNE) : Mise en œuvre en juin prochain

Le 2e atelier de consultation des acteurs de la stratégie nationale à l’export (SNE) a été organisé, lundi, au siège de l’Agence nationale de la promotion du commerce extérieur (Algex). S’exprimant en marge de cet événement, le directeur général du commerce extérieur auprès du ministère du Commerce a souligné que «durant cette deuxième phase du projet, les opérateurs économiques vont exposer leur propositions pour la diversification de l’exportation et les experts du centre de commerce international (CCI)-Genève, vont donner en parallèle, une approche pour voir quels sont les secteurs et les filières qu’on peut placer au niveau mondial».

Quant aux objectifs du projet, il a précisé que «celui-ci vise entre autres d’établir une feuille de route pour la dévitrification et la promotion des exportations», avant d’ajouter que «la tenue du troisième atelier est prévue pour la fin du mois de mai prochain. En juin 2018 nous auront une feuille de route et de travail qui sera suivi par la haute autorité du pays». «Cette dernière sera mise en œuvre sur une période de cinq ans », dit-il. S’agissant, du volume des exportations hors-hydrocarbures, il a indiqué que depuis quelques années le chiffre se situe entre 1.5 et 2 milliards de dollars.

La plupart des explorations sont des dérivés des hydrocarbures. À une question relative à la décision prise par le gouvernement pour limiter les importations, il a indiqué qu’«elle est rationnelle», car elle va protéger et développer la production nationale.

Dans une déclaration à El Moudjahid, Noureddine Boudissa, dg d’Algerac, a indiqué que pour pouvoir placer le produit national sur les marchés à l’international, il faut tout d’abord avoir des informations scientifiques sur les marchés des pays où on veut réellement exporter nos produits. Appuyant, ses dires, il a cité à titre d’exemple, le marché européen, indiquant que «celui-ci est très organisé et protégé par des lois et des normes». «Et afin, de placer nos produits, a-t-il insisté, il faut que nous ayons une base de qualité organisée, structurée et agréée». Il a ajouté : «Du fait qu’aujourd’hui nous avons une organisation algérienne d’accréditation reconnue à l’international, les pouvoirs publics devraient mettre en place des lois qui vont obliger les organisations de la normalisation à se rapprocher d’Algerac pour l’obtention d’un certificat d’accréditation pour pouvoir accompagner la production locale et lui donner un cachet normatif pour exporter».

Concernant le nombre des laboratoires de normalisation qui ont bénéficié de ce certificat, il a fait savoir qu’il est de l’ordre de 100». Pour sa part, Darius Kurek, administrateur principal du CCI, a souligné que ce projet constituera une opportunité pour les entreprises algériennes de développer une stratégie à l’exportation. «Au cours de ce 2e atelier, on va déterminer quels sont les secteurs qui ont des potentiels et quelles sont les mesures qu’on devrait prendre pour les développer», a-t-il précisé. «Le fait que la structure des exportations est dominée à 98% par des hydrocarbures, cette stratégie, a-t-il reconnu, ne va pas faire des miracles et ne pourra pas élargir les capacités d’exportation drastiquement et structurellement ».

