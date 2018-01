1er Symposium international sur la finance : Plusieurs thèmes d’actualité en débat

Le 1er Symposium international, sur le thème «La place financière algérienne en mouvement», se tiendra, du 3 au 6 avril 2018 à la SAFEX (Pins-Maritimes) à Alger. C’est ce qu’a annoncé, hier, M. Abderrahmane Benkhalfa, ancien ministre des Finances, et consultant indépendant.

S’exprimant en marge d’une rencontre d’information sur le programme de l’événement organisé à Alger, en présence des représentants des banques, des compagnies d’assurance, M. Abderrahmane Benkhalfa a souligné que «ce symposium sera ouvert au grand public pour leur faire connaitre les avancées, les stratégies et la place qu’occupe ce domaine en Algérie ». «Cet événement, dit-il, se déroulera sous forme d’une exposition couplée à trois colloques qui porte sur trois segments, à savoir le marché bancaire et la finance islamique, le développement des assurances et les règlements électroniques et la monétique». Ces thématiques correspondent, en effet, aux défis actuels du pays pour enrichir la gamme des financements aux entreprises et investisseurs, de valoriser les nouveaux produits du secteur des assurances et élargir les périmètres de bancarisation des transactions et d’inclusions financières des ménages et des acteurs de l’informel. L’orateur a insisté, à cet effet, sur la nécessité d’élargir la culture de la finance en Algérie. À une question relative à la place de l’activité financière en Algérie, il a précisé que «le secteur des finances a connu une amélioration importante». Appuyant ses dires, il a cité, à titre d’exemple, la digitalisation et le paiement électronique.

De son côté, Brahim Djamel Kassali, président de l’Union des assurances et des réassurances, a indiqué que «ce Symposium constitue une opportunité de promouvoir et vulgariser davantage l’innovation financière d’une manière générale, mais également la mobilisation de l’épargne. La participation des compagnies d’assurance sera une occasion pour montrer les efforts qui ont été réalisés par les assurances et aussi de se rapprocher davantage de la clientèle. Évoquant les réseaux de distribution, il a indiqué que «ces derniers se sont fortement développés». Dans un document remis à la presse, il est souligné que «la mobilisation des ressources d’épargne et de marché » doit se substituer aux ressources budgétaires faisant peser une lourde charge sur les acteurs bancaires et financiers. Ces derniers devant désormais poursuivre l’œuvre de modernisation des systèmes en place et élargir la gamme de leurs produits et services pour favoriser ce passage salutaire du budget au marché et conférer au processus de bancarisation et d’inclusion financière un contenu opérationnel.

Makhlouf Ait Ziane