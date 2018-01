Réunion aujourd’hui du bureau de l’APN : Le règlement intérieur et le projet de loi sur la santé programmés

Le bureau de l’Assemblée populaire nationale (APN) se réunira aujourd’hui sous la présidence de M. Saïd Bouhadja. Selon son directeur de la communication, Mokhtar Bourouina, l’ordre du jour de cette réunion porte essentiellement sur l’élaboration de l’emploi du temps traitant de la reprise des travaux de l’APN. Plus explicite, il informe que parmi les projets de loi devant être examinés lors des prochaines séances plénières figure, entre autres, ceux relatifs à la santé, les technologies de l’information et de la communication ainsi que le très attendu nouveau règlement intérieur de l’APN, qui a déjà fait couler beaucoup d’encre. «Ce projet est en passe d’être finalisé au niveau de la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés de l’Assemblée», nous confie M. Bourouina rappelant que dans le sillage de l’élaboration de ce projet de loi, il a été procédé à une série de consultations avec les experts spécialistes, de concert avec des députés, les présidents de groupes et de commissions parlementaires, plus particulièrement.

La commission des affaires juridiques, administratives et des libertés de l’APN a eu déjà à se pencher, quant à elle, sur le nouveau règlement intérieur de la Chambre base du Parlement. C’était lors de sa réunion, vers la fin du mois de décembre dernier, convoquée par son président M. Cherif Nezzar. Ce dernier avait fait d’ailleurs de «larges consultations menées par la commission et l’audition des spécialistes et experts visant à élaborer un texte cohérent avec les principes de la Constitution de 2016». Lors de la réunion de la commission des affaires juridiques, administratives et des libertés, l’accent a été mis sur le respect «des dispositions constitutionnelles, notamment celles portant renforcement du rôle de contrôle et de représentation des membres du Parlement, le droit d'opposition parlementaire ainsi que la question relative à la présence aux travaux de l'APN et les cas d'incompatibilité avec le mandat parlementaire». Toujours dans le chapitre des consultations afférentes à l’élaboration des nouveaux projets de loi, celui sur la santé a fait l’objet d’une dynamique très poussée en termes de recueil des propositions auprès des différentes catégories relevant du secteur de la santé.

Début décembre 2017, le projet de loi sur la santé a été examiné, rappelle-t-on par la commission des affaires sociales, du travail et de la formation sociale de l’APN. Les différents intervenants avaient mis l’accent sur une série «d’avancées importantes» contenues dans les nouveaux textes et ce, comparativement à celui datant de 1985. Toutefois, quelques omissions et lacunes ont été relevées. Au chapitre des avancées très favorablement accueillies, l’on cite le fait que ces nouveaux textes englobent tous les aspects liés à la santé ainsi que toutes les catégories de la population, de même que ces avancées appréhendent le système de santé national en tant que réseau incluant le privé et le public. L’on cite également les dispositions inhérentes à la décentralisation à travers la mise en place d’agences régionales de santé ainsi que l’autonomie des agences de pharmacie. En revanche, on a déploré que le texte de loi n’a pas prévu un organisme national de prévention contre certaines maladies où encore une agence de veille sanitaire. Karim Aoudia