Regard : Différents... mais Normaux

Lorsque l’on demande à une personne aux besoins spécifiques de se définir, on retrouve de manière récurrente l’idée qu’elle est à la fois une personne normale, mais qu’elle est différente et que cette différence se situe et se spécifie par un manque. Un manque qu’on doit compenser… Il est vrai que parfois on a peur d'être maladroit… mais on le fait quand même tout en ayant la même démarche que pour toute autre personne.

On peut affirmer que notre regard vis-à-vis de cette frange de la société, a beaucoup changé même s’il reste encore du chemin à faire en matière de son insertion dans le monde du travail. Une question très délicate et à laquelle sont malheureusement confrontés durement les handicapés lorsqu’il s’agit pour eux de rechercher un emploi. Malgré l’aide reçue de l’État par les entreprises lorsqu’elles embauchent une personne handicapée et bien que la législation impose un quota de 1% de postes de travail réservé aux personnes handicapées, ces dernières trouvent des difficultés à être recrutées. Deux facteurs majeurs sont en cause : l’employabilité des personnes handicapées qui laisse à désirer du fait de l’insuffisance et de la limitation de leur formation professionnelle ainsi que l’inadaptation des sites de travail en matière d’accessibilité.

Plus que l’accessibilité des sites de travail, c’est l’accessibilité dans son ensemble qui pose un sérieux problème en Algérie. En effet, il est aisé de constater que les infrastructures et les transports sont largement inadaptés. N’est-il pas grand temps de passer de la prise en charge... à la prise en compte de ces personnes ?

Sarah Sofi