Constantine : Plusieurs malfaiteurs hors d’état de nuire

La Sûreté de la wilaya de Constantine a procédé, dans le cadre de la lutte contre la criminalité, à l’arrestation de plusieurs individus pour divers délits, entre autres vol avec effraction, vol sous la menace et trafic de stupéfiants. En début de semaine passée, les éléments de la brigade de la police judiciaire relevant de la 12e Sûreté urbaine ont mis hors d’état de nuire quatre malfaiteurs, dont l’âge varie entre 26 et 27 ans, impliqués dans une affaire de vol en flagrant délit avec effraction avec l’usage d’un véhicule motorisé. C’est à la suite d’un appel téléphonique d’un citoyen au numéro vert (1548), faisant part de la présence d’individus dans un appartement de la cité Ziadia, et ce, en l’absence de ses propriétaires, que les agents de police ont agi. Après avoir encerclé les lieux, et constatant que l’appartement en question avait subi une effraction, ces derniers sont intervenus, et neutralisés deux voleurs, le premier caché sous le lit de la chambre à coucher, et le second dans la salle de bain. La perquisition a permis la découverte de deux sachets en plastique contenant un ordinateur portable et des appareils électroménagers, ainsi que la saisie des outils utilisés par les malfaiteurs (un arrache-clou et des gants). Dans la foulée, les policiers ont arrêté deux acolytes faisant le guet aux alentours, qui se trouvaient à bord d’un véhicule destiné à transporter le butin du vol. À Ali-Mendjeli, ce sont deux individus, respectivement âgés de 22 et 25 ans, qui sont tombés, en fin de semaine dernière, dans la nasse des éléments de police judiciaire de la 3e sûreté urbaine extra-muros, au motif de constitution d’association de malfaiteurs, de vols multiples et sous la menace d’une arme blanche prohibée, et d’usage de fausses clés. Faisant suite à une plainte déposée par la victime d’un vol de plusieurs articles du domicile familial (des appareils électroniques divers, un micro-ordinateur et deux téléphones portables), les agents de la brigade mobile de la PJ sont rapidement parvenus à l’identification, puis à l’arrestation de l’un des suspects, en se basant sur les informations fournies par le fils de la victime qui les avait surpris au moment où ils quittaient les lieux, ce qui lui a valu d’être menacé à l’arme blanche par l’un d’eux. L’enquête qui a suivi a permis d’appréhender un complice, lequel se trouvait en possession des deux téléphones objet du vol. Enfin, au niveau de la localité de Salah Derradji, les éléments de la brigade de PJ relevant de la sûreté de daïra du Khroub ont mis fin à un trafic de résine de cannabis, et ce en procédant la semaine passée à l’arrestation d’un individu, âgé de 27 ans, sur lequel une plaquette de kif de 96 g a été saisie. À l’issue des procédures pénales, les mis en cause ont été présentés devant le parquet territorialement compétent.

Issam B.