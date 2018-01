Lutte contre l’émigration clandestine : 8 réseaux démantelés à Oran

Les commissions de wilaya chargées de la lutte contre l’immigration clandestine par mer, créées il y a quelques temps, ont été réactivées récemment dans les wilayas les plus touchées par le phénomène des Harragas, a-t-on appris d’une source autorisée. Cette instance présidée officiellement par le wali est composée des représentants de l’ensemble des institutions sécuritaires, de la direction de pêche, des transports, des gardes côtes, des deux DG des ports d’Oran et d’Arzew et de l‘entreprise de gestion des ports et d’abris de pêches (EGPP). Première opération attaquée par cette commission qui a été redynamisée en vue de faire face au phénomène de harraga qui connaît une cadence haussière et pend des proportions inquiétantes, est le recensement de tous les revendeurs des bateaux de pêche et de plaisance et les moteurs et les chantiers navals. Cela a permis à la commission de mener des enquêtes approfondies sur les réseaux des Harragas activant localement, a-t-on indiqué. A ce jour, 8 réseaux ont été démantelés dont la plupart des membres sont originaires du vieux quartier populaire Sidi El Houari. Sur les 887 cas d’enfants portés disparus 179 ont été récupérés



Aucun cas d’enlèvement d’enfants n’a été enregistré



Par ailleurs, les responsables du service régional de l’informatique et la lutte contre la cyber-criminalité ont annoncé lors d’une rencontre avec la presse consacrée au bilan de leurs activités durant l’année écoulée, le traitement de 92 affaires liées au terrorisme. Ainsi plusieurs individus ont été arrêtés et présentés devant la justice, accusés de soutien aux organisations terroristes dont Daesh et d’apologie du terrorisme. Selon les mêmes sources et toujours dans le registre des crimes électroniques, 40 affaires de trafique de drogue via l’utilisation des réseaux sociaux ou différentes applications Internet et 260 autres de nature diverse ont été recensées et ayant abouti à l’arrestation de 346 personnes.

Dans les affaires relevant de la police judiciaire, le bilan du service régional compétent fait état de 887 affaires de disparition d’enfants traitées et dont les investigations ont permis la récupération de 879 enfants portés disparus qui ont été tous remis à leurs familles. Les 8 cas restants sont toujours recherchés, a-t-on souligné. Selon les explications données par les responsables de la police, les problèmes sociaux, psychologiques et familiaux sont à l’origine de la plupart des cas de disparition «beaucoup d’enfants ont fait des fugues suite à l’obtention de mauvaises notes à l’école» expliquent les responsables. La police a tenu, toutefois, à préciser qu’aucun cas d’enlèvement n’a été enregistré à l’ouest du pays. Pour ce qui est des affaires de drogue, le bilan régional fait état de la saisie de 5 tonnes de cannabis et plus de 80.000 comprimés psychotropes. Ces chiffres démontrent un net recul dans les quantités de drogues saisies lorsqu’on sait qu’en 2016, quarante-sept tonnes ont été saisies.

Cette performance est principalement due à l’intensification des efforts et le travail de coordination entre les différents services de sécurité au niveau des frontières

Amel Saher