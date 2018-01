Risques de handicap chez le nouveau-né : Bientôt un centre de prise en charge précoce à Alger

La Fédération algérienne des personnes handicapées (FAPH) le revendique depuis des années… il s’agit d’un centre pour la prise en charge des nourrissons handicapés au nombre de 3.500 au niveau de la capitale.

Une doléance, enfin prise en compte. L’ouverture du premier centre pour la prise en charge des nouveaux nés présentant des risques pouvant évoluer en handicap à vie, sera ouvert en mai prochain à Alger. Pour Mme Atika Mammeri «la plupart des handicaps sont le résultat d'une mauvaise prise en charge dans les services de maternité. Les erreurs médicales sont très fréquentes durant les accouchements, particulièrement celles qui requièrent l'utilisation de moyens pour aider la femme pendant l'accouchement, comme les forceps ou la ventouse». Les statistiques confirment en effet que sur les 3.500 nouveau-nés enregistrés au niveau d’Alger, 400 présentent des anomalies. Qu'en est-il alors pour les wilayas de l'intérieur du pays où on dénonce l'absence de spécialistes ?

En Algérie, les données épidémiologiques parcellaires indiquent un nombre de 35.000 naissances par an d’enfants susceptibles de développer un handicap. De plus, la mortalité périnatale constitue l’une des premières causes de mortalité après les maladies cardiovasculaires. «Les causes principales de ces chiffres alarmants sont entre autres, l’absence de dépistage précoce de troubles dès la naissance, l’absence de diagnostique et d’orientation vers une prise en charge pluridisciplinaire, un nombre insuffisant d’établissements spécialisés, l’absence d’accompagnement pour les parents mais surtout une expertise qui doit être renforcée pour intervenir à bon escient» estime le Dr Djamila Boulaaras, médecin rééducateur.

Cela dit, l’objectif premier à travers la création de ce premier centre de prise en charge des nourrissons à risque est de rassembler toutes les spécialités au sein de ce service et de prendre en charge les nouveau-nés qui malheureusement doivent attendre deux à trois ans pour annoncer aux parents que leur enfant a besoin d'une rééducation qui peut s'avérer tardive !



3.500 cas au niveau de la capitale



Fruit d’une convention signée entre le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière et la FAPH, cette infrastructure sanitaire spécialisée prendra en charge les nourrissons âgés entre un mois et trois ans, a indiqué Mme Atika Mammeri, faisant savoir qu’une étude effectuée au niveau de la capitale a recensé 3.500 nourrissons nés avec un «problème de l’environnement sanitaire». «Outre le suivi médical qui va permettre de dépister et traiter au plutôt certaines pathologies plus fréquentes, une prise en charge pluridisciplinaire mise en place précocement stimule le nourrisson et développe ses capacités sans toutefois oublier la réaction des parents, qui prennent connaissance de l’handicap de leur enfant à sa naissance. Il est important de les soutenir, de les entourer psychologiquement et matériellement pour leur faciliter le quotidien», insiste le Dr Boulaaras. Par ailleurs, dans le cadre d’un projet visant à renforcer les capacités de pas moins de 557 employés de la santé et à améliorer la prise en charge des 94.500 bébés et leurs mères. L’Association internationale Santé Sud intervenant, entre autres au Maghreb, et qui travaille en collaboration avec le ministère de la Santé et de la Population et de la Réforme Hospitalière et la Fédération algérienne des personnes handicapées (FAPH) révèle les résultats d’une étude menée en Algérie, qu’en en raison de lacunes en termes de suivi périnatal et de prise en charge de l’accouchement, 600 femmes décèdent chaque année des suites de leur accouchement et qu’un nombre important de nouveau-nés développeront un handicap ou un trouble du développement a plus ou moins long terme. Le partenariat entre le ministère de la Santé et Santé Sud, remonte au mois de mars 2016 et devra s’étendre jusqu’en mars 2019, avec pour objectif de réaliser un projet sous l’intitulé : «Renforcer les compétences des acteurs de la périnatalité». Il vise à former et accompagner les personnels de la santé afin, d’une part et à réduire la mortalité maternelle et néonatale, ainsi que la survenue de handicaps évitables à l’accouchement et, d’autre part, à améliorer la prise en charge des enfants de 0 à 3 ans présentant des pathologies invalidantes. Il est également prévu de renforcer les capacités de pas moins de 557 employés de la santé pour une meilleure prise en charge des 94.500 bébés et leurs mères.«Inexistantes en Algérie, des structures de prise en charge pluridisciplinaire et précoce des enfants handicapés constituent une mesure clé pour améliorer leurs chances de développer leur potentiel au maximum», estime l’association.

Farida Larbi