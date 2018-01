Musique : Deux Grammys pour Ed Sheeran

Le chanteur pop britannique Ed Sheeran, auteur du tube "Shape of You", s'est adjugé deux Grammys dimanche à New York, même s'il a été exclu des catégories reines des récompenses de la musique américaine. Sheeran, 26 ans, a, avec son album "Divide", décroché le Grammy de "Meilleur album pop vocal", devant Lady Gaga, les rockeurs de Coldplay ou Kesha. Il a aussi emporté le trophée de "meilleure performance pop en solo" pour "Shape of You", l'un des tubes de cet album à l'immense succès commercial, avec "Castle on the Hill" ou "Perfect", devant, là encore, Lady Gaga et Kesha. Sheeran faisait partie des favoris avant les nominations pour ces Grammys. Mais il a finalement été écarté des principales catégories, au profit de chanteurs de hip-hop, qui ont dominé les nominations pour "album de l'année", "chanson de l'année" et "enregistrement de l'année". Sheeran n'était pas présent dimanche soir à la cérémonie new-yorkaise. (APS)