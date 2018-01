Cinéma : Le labyrinthe entre au sommet du box-office

Le Labyrinthe : le remède mortel s'est emparé de la tête du box-office nord-américain à sa sortie ce week-end, selon les chiffres provisoires publiés dimanche par la société spécialisée Exhibitor Relations. Troisième et dernier volet de la saga de science-fiction réalisé par l'Américain Wes Ball, Le Labyrinthe a récolté 23,5 millions de dollars. Il recale à la deuxième place Jumanji: Bienvenue dans la jungle, suite du film à succès de 1995. Avec Dwayne The Rock Johnson, Kevin Hart et Jack Black à l'affiche, ce long métrage de Jake Kasdan sur quatre adolescents perdus dans un jeu vidéo a généré 16,4 millions de dollars entre vendredi et dimanche et 338 millions en six semaines d'exploitation. Hostiles, un western aux teintes progressistes porté par l'acteur Christian Bale, bondit de la 23e à la troisième place pour sa sixième semaine sur les écrans, avec 10,2 millions de dollars ce week-end et 12 millions au total. The Greatest Showman, l'histoire du magicien et homme de spectacle P. T. Barnum, arrive en quatrième position avec 9,5 millions de vendredi à dimanche et 126,5 millions en six semaines à l'écran. Pentagon Papers, le film de Steven Spielberg avec Tom Hanks et Meryl Streep sur la bataille menée par le Washington Post pour publier des documents secrets pendant la guerre du Vietnam, chute en cinquième position, avec 8,8 millions de dollars durant le week-end et 58,5 millions en cinq semaines.

Suite du top 10:

6 - Horse Soldiers qui raconte la lutte de soldats américains après les attentats du 11-Septembre, avec l'acteur Chris Hemsworth, a rapporté 8,6 millions de dollars (29,8 millions de dollars en deux semaines).

7 - Criminal Squad, sur l'épopée d'anciens militaires devenus braqueurs à Los Angeles, l'un d'entre eux étant incarné par le rappeur 50 Cent, a engrangé 8,4 millions de dollars (28,5 millions en deux semaines).

8 - Partant en tête de la course aux Oscars, l'histoire d'amour fantastique La forme de l'eau grimpe de la 16e à la huitième place après l'annonce des nominations, avec 5,7 millions de dollars ce week-end (37,7 millions en neuf semaines).

9 - Paddington 2, la suite des aventures du célèbre ourson, rapporte 5,6 millions de dollars (32 millions en trois semaines).

10 - Padmaavat, superproduction de Bollywood sur une mythique reine hindoue qui a provoqué en Inde la fureur de groupes radicaux hindous, atterrit directement en 10e position à sa sortie en Amérique du Nord, avec 4,3 millions de dollars récoltés entre vendredi et dimanche. (APS)