Littérature, Conférence sur l'«Encyclopédie de la poésie algérienne de langue française», Ali Hadj Tahar : «La poésie algérienne est née de la douleur d'un peuple»

«D'entrée de jeu», Ali Hadj Tahar a annoncé samedi dernier la couleur à l'assistance, plutot nombreuse, de la galerie Ahmed et Rabah-Asselah —qui s'est avérée trop exiguë pour la circonstance—, en précisant l'objet de son intervention en ces termes : «La présente conférence résume mon Encyclopédie de la poésie de langue française, 1930-2008, en deux tomes, éditée en 2009, et qui présente 157 poètes.»

Après quoi, l'auteur a entamé le contenu de la conférence proprement dite. Selon le conférencier, cette poésie a commencé au début du vingtième siècle «puisque des recueils l’indiquent», mais, a-t-il prévenu, «c’est dans les années 1930, avec les recueils de Jean Amrouche, «Cendres» (1934) et «Étoile secrète» (1937) que naît la poésie algérienne moderne». Et Ali Hadj Tahar d'indiquer en substance : «Sur un corpus d’au moins trois cents auteurs, je n'en ai retenu que 157.» Ce qui, au vu des deux tomes en question posés à ses côtés, sur la table, est déjà considérable en soi. «Si, a poursuivi le conférencier, la poésie algérienne est souvent dite de combat, c’est parce que née de la douleur d’un peuple, elle a assumé le choix d’être son expression et l’une de ses armes de résistance. Se confondant avec sa lutte, elle est dominée par les larmes et le sang des souffrances qu’il endure.» Un peu plus loin, Ali Hadj Tahar s'est fait plus explicite dans le propos, et l'assistance toute ouie pour la circonstance, car le sujet en valait vraiment la peine. Pour cause, les termes ci-après du conférencier étaient on ne peut plus émouvants : «Pétrie dans les larmes et le sang est cette poésie qui ne baisse pas l’échine, ni ne désespère ou démissionne. Elle est espoir et rêve au poing brandi, ou le doigt sur la gâchette.» Cependant, a prévenu encore une fois Ali Hadj Tahar, «les thématiques de cette poésie sont variées, comme le sont les poésies de toutes les nations et de tous les peuples. Mais c’est sous la forme de l’image et du symbole que le poète exprime ses revendications et indique ses positions». Aussi, «le poème, a-t-il révélé, empruntait la voie de la ruse pour exprimer l’indicible terreur, l’indicible souffrance, mais aussi l’indicible espoir, et lancer son appel masqué à la guerre contre l’injustice: ainsi Kateb Yacine dit «vautours» pour signifier colons, et «Nedjma» pour signifier Algérie…».

«En parlant de la vie, cette poésie n’oublie pas la guerre...»

D’ailleurs, a tenu à souligner le conférencier, «même aux sujets les plus graves se juxtaposent l’amour, la joie des jours de fête, la beauté des sites et des paysages, les questions fondamentales sur la vie et la mort, la méditation sur la pluie et le vent, sur l’amitié, la maternité, l’enfance…». Et Ali Hadj Tahar de s'être interrogé à juste titre : «Pour faire passer ses messages de lutte et de révolte, Kateb Yacine ne les masquait-il pas dans des histoires d’ancêtres, de femme fatale, de mythes et de rêves…? » Décrypté par l'auteur de l'Encyclopédie, le message de Kateb Yacine est clair. On pourrait le comprendre ainsi : «En parlant de la vie, cette poésie n’oublie pas la guerre. Disant la peine, elle n’ignore pas que la joie est un don éternel.» Ali Hadj Tahar ne manquera pas, au passage, de le marteler à l'assis- tance : «L’idée de la nation, chez Yacine, est sentimentale, poétique ; elle n’est ni politique ni idéologique, bien que chez lui comme chez les autres auteurs l’Histoire ait imposé le politique et l’idéologique comme soubassements essentiels de l’œuvre, ce qui laissait supposer qu’une fois la paix serait revenue, ces éléments passagers disparaîtraient.»

Pour tout dire, voilà une conférence qui est sortie quelque peu des sentiers battus, dans la mesure où il s'agissait, pour Ali Hadj Tahar, de présenter avec force détails les deux tomes de son «Encyclopédie de la poésie algérienne de langue française». Preuve en est, le débat qui s'en est suivi était tout aussi intéressant et ce, d'autant qu'on a pu remarquer parmi l'assistance la présence, entre autres, d'au moins deux invités de marque, à savoir, Monseigneur Tessier et Annie Steiner, lesquels invités se sont exprimés pour apporter de précieux témoignages sur le combat poétique, aux côtés des Algériens musulmans, de nombreux poètes d'expression française, Algériens eux aussi à part entière, dont Jean Sénac et Anna Greki, pour ne citer que ceux-là, acquis très tôt à la lutte de Libération nationale de l'Algérie.

Kamel Bouslama