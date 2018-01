Mandat de la MINURSO en 2018 : Campagne britannique pour inclure la surveillance des droits de l’Homme

L’organisation britannique de solidarité avec le Sahara occidental, Western Sahara Campaign (WSC-UK), a lancé cette semaine, une campagne pour inclure la surveillance des droits de l’Homme dans le mandat de la mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental (MINURSO). Expliquant les motivations de sa campagne, WSC a relevé que «les progrès vers une solution politique au conflit du Sahara occidental restent dans l'impasse, et les retombées de cette dure réalité se font sentir jour après jour par le peuple sahraoui qui continue d’être privé de tous ses droits dont celui de d'autodétermination que l'accord de cessez-le-feu de l'ONU leur avait promis il y a 26 ans». L'organisation affirme que l’ONU doit prendre des mesures pour rassurer le peuple sahraoui que le droit international et les droits de l'homme dans les territoires occupés du Sahara occidental seront respectés à l'avenir. L’organisation souligne, à cet égard, que le Maroc qui occupe illégalement le territoire du Sahara occidental depuis 1975, continue de tirer le maximum de profits économiques de cette occupation, et s’adonne à la répression et aux violations des droits de l'homme. «Le pouvoir sans restriction qu’exerce le Maroc dans la violence contre les civils sahraouis et l'exploitation illégale des ressources du Sahara occidental, est source d'instabilité dans ce territoire. Plus que tout, le déni continu du droit des Sahraouis à l'autodétermination crée des tensions et des frustrations», affirme WSC. L’organisation a, de surcroît, demandé à tous les Britanniques militants et sympathisants de la cause sahraouie, et à tous les militants des droits de l’homme, d’adresser un message aux membres du Conseil de sécurité de l’ONU et à leurs représentants au sein du parlement de Westminster. Il s’agit, a-t-elle expliqué, d’inciter les députés à exhorter le gouvernement britannique à assumer un «rôle de leader» au sein du Conseil de sécurité, dans la perspective d’un nouveau vote relatif à la MINURSO dont le mandat actuel se termine le 30 avril 2018, afin d’inclure la surveillance des droits de l'homme au prochain mandat de la mission. WSC affirme que les violations des droits de l'homme commises par les forces d'occupation marocaines au Sahara occidental sont «inacceptables» et constituent un «obstacle" à un règlement pacifique du conflit. WSC est membre de l’observatoire des ressources du Sahara Occidental (WSRW). Dans ses actions de solidarité avec le Sahara Occidental, elle a engagé une affaire devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) contre le ministère britannique de l’environnement, de l’Alimentation et des Affaires Rurales (DEFRA) et le département Royal des revenus des taxes (HMRC). WSC conteste l’importation par le Royaume-Uni, de ressources sahraouies spoliées par le Maroc, par le biais de l’accord avec l’Union européenne (UE). L’affaire est en cours d’examen et après la première audience tenue le 6 septembre 2017, la suivante est prévue le 27 février, selon le cabinet d'avocats Leigh Day qui agit pour le compte de l’ONG britannique. WSC s’est félicitée des conclusions du 10 janvier de l'avocat général de la CJUE, qui a jugé que l'accord de pêche UE-Maroc est "invalide" en raison de son application au Sahara occidental. En juin dernier, à l’occasion de la Journée internationale de soutien aux victimes de la torture, WSC, soutenue par plusieurs autres organisations, avait lancé une campagne sur les médias sociaux, contre la torture exercée par le Maroc sur le peuple du Sahara Occidental, notamment les activistes des droits de l’hommes et les prisonniers politiques.



L’appel de Paloma Lopez à l'UE



Sur un autre front, la députée européenne Paloma Lopez a appelé l'UE à œuvrer pour la protection des droits de l'homme au Sahara occidental, notamment les droits des prisonniers politiques sahraouis du groupe dit de «Gdeim Izik», détenus et jugés sur le territoire du Maroc en violation du droit international, dénonçant les violations constantes des droits fondamentaux du peuple sahraoui. Déplorants les conditions de détention de ces prisonniers, notamment d'Abdallahi Abbhah et Ahmed Sbaai, placés à l'isolement, Paloma Lopez a souligné, dans des questions adressées à la chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini, que les détenus sahraouis se sont même vus refuser l'accès à des soins médicaux d'urgence. L'eurodéputée a exhorté l'UE à veiller à ce que les droits de ces détenus soient pleinement respectés en prenant les mesures nécessaires, plaidant pour l'identification de mesures susceptibles d'inciter le Maroc à respecter ses engagements en matière de droits de l'homme qu'il a pris avec l'UE et à se conformer au droit international. Selon la députée européenne, l'UE doit agir pour encourager le Maroc à permettre aux organisations internationales de surveiller la situation des prisonniers sahraouis. Elle a rappelé, dans ce contexte, que le Maroc a été condamné en 2014 par le Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire et en 2016, par le Comité contre la torture de l'ONU pour la torture de Naâma Asfari, un des prisonniers du groupe de Gdeim Izik, ainsi que pour son emprisonnement sur la base d’aveux forcés et pour avoir refusé d’enquêter sur les allégations de torture. De plus, ce défenseur des droits de l'homme condamné «arbitrairement» à 30 ans de prison a été arrêté la veille du démantèlement du camp de protestation de Gdeim Izik, ce qui remet en question sa participation aux émeutes ayant conduit à l'arrestation de 23 autres militants sahraouis. L'eurodéputée Paloma Lopez a dénoncé, en outre, les pratiques des autorités marocaines qui empêchent "systématiquement" l'épouse de Naâma Asfari, Claude Mangin de nationalité française, d'exercer son droit de visite. Selon Paloma Lopez, Naâma Asfari est «gravement malade» et «ne reçoit pas les soins médicaux dont il a besoin». Elle a appelé, par conséquent, Federica Mogherini à veiller à ce que les droits de Naama Asfari et de son épouse, Claude Mangin «soient pleinement respectés" et à faire pression sur le Maroc pour appliquer le droit humanitaire international au Sahara occidental comme l'exige la quatrième Convention de Genève, ratifiée par le Maroc. Considéré par les Nations unies comme un territoire non autonome, le Sahara occidental est occupé par le Maroc depuis 1975. Le Maroc n’étant pas reconnu par les Nations unies comme la puissance administrante c'est donc le droit international humanitaire qui s’applique à ce territoire, selon les juristes. Ce droit fixe des règles impératives pour la puissance occupante dont l’interdiction de la torture, de la détention arbitraire, l’obligation de respecter les droits de la défense et de détenir et juger les Sahraouis dans le territoire occupé.

R. I.