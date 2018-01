Grand Angle : Ambition

Le prochain sommet des dirigeants africains se tiendra en Mauritanie, en juillet 2018. D’ici ce rendez-vous noté sur leurs agendas, les chefs d’Etat et de gouvernement africains, auront fort à faire. Ils devront, durant ce laps de temps qui les sépare de leur prochaine rencontre, entre autres, à œuvrer à la concrétisation des nombreux engagements pris au terme de leur 30e sommet tenu à Addis-Abeba. Et force est de reconnaître que dans ce registre, comme cela est du reste le cas à l’issue de chaque sommet, ils ont été ambitieux. Et ce n’est certainement pas les populations qui vont s’en plaindre. Reste aussi que cette ambition, certes légitime, pour les dirigeants d’un continent dont le poids démographique et économique est loin d’être négligeable, nécessite toutefois un engagement très fort afin de la concrétiser. Or faut-il le rappeler si l’Afrique, à ce jour, n’a pas réussi sa mue économique c’est faute surtout de l’absence d’une volonté politique au niveau des Etats à mettre en œuvre les décisions et autres engagements pris notamment lors des sommets des dirigeants. Il est vrai que lors de ces rencontres tout un chacun est conscient de la nécessité d’avancer sur la base de l’agenda adopté , mais une fois de retour dans leurs pays, les chefs d’Etat et de gouvernement sont pris par les affaires et les problèmes internes de leurs pays respectifs, et qui finissent par prendre le pas sur leurs engagements pris en faveur du continent africain. Pourtant les audits et autres diagnostics réalisés par les experts ont permis de pointer du doigt les causes du retard dans le développement. L’état de sous-développement qui en résulte et que pourtant rien ne justifie si l’on se fie aux ressources humaines et économiques dont recèle l’Afrique nuit aux populations africaines. Le nouveau président de la Commission de l’Union Africaine a indiqué dans son allocution finale que, dans le cadre des reformes de l’Union, plusieurs projets ont été adopté à ce sommet, et qui sont, a-t-il noté, «des pas décisifs dans l’intégration du continent». il dira s’attendre à des résultats très encourageants. Espérons-le.

Nadia K.