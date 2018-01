Niger : Deux soldats tués dans une attaque attribuée à Boko Haram

Au moins deux soldats nigériens ont été tués lundi soir dans une attaque attribuée au groupe terroriste nigérian Boko Haram, survenue dans le sud-est du Niger, a indiqué hier une source sécuritaire. "C'était une attaque audacieuse repoussée par nos vaillantes forces de défense et de sécurité qui ont tout même perdu deux hommes", a déclaré la source nigérienne.

Les insurgés "venus à bord d'une dizaine de véhicules" ont pris pour cible en début de soirée une position de la Garde nationale près de Chétimari, un village située à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Diffa, la capitale régionale du sud-est nigérien, a expliqué cette source citée par des agences. "Comme les militaires nigériens faisaient montre d'une forte résistance, les éléments de Boko Haram se sont repliés pour pilonner à distance leurs positions". Des renforts dirigés par le chef de la Garde nationale de Diffa, le commandant Mohamed Alwata, ont permis "de les repousser" vers le Nigeria, a-t-on ajouté.

Les assaillants "ont également perdu plusieurs éléments" au cours des combats qui ont duré "des heures", a souligné la même source sécuritaire. Mi-janvier, 7 militaires nigériens ont été tués et 17 autres blessés dans une attaque à Toummour, à l'est de Diffa, vers le bassin du lac Tchad. Ces attaques sont intervenues après plusieurs mois d'accalmie dans la région théâtre depuis février 2015 de nombreuses attaques de Boko Haram. (APS)