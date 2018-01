Yémen : Les combats s'intensifient à Aden

De violents combats ont de nouveau fait rage lundi entre forces séparatistes et gouvernementales dans la grande ville portuaire d'Aden, dans le sud du Yémen, faisant 36 morts en deux jours. "Les affrontements ont fait 36 morts et 185 blessés en deux jours", a indiqué en soirée le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) sur son compte Twitter. Un précédent bilan de sources sécuritaires avait fait état de 24 morts, civils et combattants.

Les combats aux chars et à l'artillerie qui ont éclaté dimanche entre les séparatistes, partisans de l'indépendance du Yémen du Sud, et le gouvernement du président Abd Rabbo Mansour Hadi, viennent compliquer davantage le conflit au Yémen qui oppose depuis trois ans le pouvoir aux rebelles chiites Houthis. Ces séparatistes étaient préalablement alliés à M. Hadi, mais la relation s'est tendue après le limogeage en 2017 par le président du gouverneur d'Aden, Aidarous al-Zoubaidi, qui a formé un Conseil de transition du sud, une autorité parallèle dominée par des séparatistes. Le Yémen du sud était un Etat indépendant avant sa fusion avec le Nord en 1990. Lundi soir, les combats se sont intensifiés, selon des sources de sécurité. Les forces séparatistes n'étaient plus qu'à un kilomètre du palais présidentiel dans le quartier Krater et elles auraient pris deux camps militaires au nord de l'aéroport.

La coalition militaire arabe sous commandement saoudien, qui intervient au Yémen depuis 2015 en soutien au gouvernement Hadi, a appelé à un cessez-le-feu immédiat. "La coalition renouvelle son appel à toutes les parties pour un cessez-le-feu immédiat et la levée de toute forme de combats", a-t-elle indiqué dans un communiqué cité par l'agence de presse saoudienne SPA. Regrettant que les belligérants n'aient pas répondu à ses précédents appels au calme, la coalition affirme qu'elle prendra "toutes les mesures nécessaires pour restaurer la sécurité et la stabilité à Aden". L'ONU a déclaré dans un communiqué que l'aéroport et le port d'Aden étaient fermés "jusqu'à nouvel ordre".

Selon l'agence gouvernementale Saba, le Premier ministre s'est réuni dans la nuit de dimanche à lundi avec d'autres membres du cabinet pour discuter "des développements militaires et des actes de sabotage ayant visé des installations gouvernementales". Ces actes sont dirigés "contre la légitimité représentée par le président Hadi", a ajouté l'agence, soulignant que le gouvernement condamne "les hors-la-loi représentés par le Conseil du coup de force".

Le gouvernement, chassé de la capitale Sanaa en septembre 2014 par des rebelles Houthis soutenus par l'Iran, a établi son siège transitoire à Aden l'année suivante. Une coalition arabe est intervenue au Yémen en mars 2015 en soutien au gouvernement.



14 soldats tués dans un attentat suicide



Par ailleurs quatorze soldats yéménites ont été tués hier dans un attentat suicide dans la province de Chabwa, dans le sud du pays, a indiqué une source de l'armée dans la région. L'attaque survient dans un contexte de combats meurtriers depuis dimanche entre séparatistes sudistes et troupes gouvernementales dans la grande ville du Sud, Aden. L'attentat a visé un point de contrôle d'une force soutenue par les Emirats arabes unis dans l'est de la ville d'Ataq, chef-lieu de la province de Chabwa, a précisé cette source, citée par l'AFP. Selon elle, l'attentat est le fait d'extrémistes. L'attentat suicide a fait au moins 10 morts, a de son côté affirmé une autre source de sécurité à Chabwa. La province est contrôlée par le gouvernement soutenu par la coalition conduite par l'Arabie saoudite, intervenant au Yémen depuis 2015 face aux éléments armés du groupe "Ansar Allah" dit "Houthis". Ces derniers se sont emparés de vastes régions du territoire dont la capitale Sanaa. En août, les forces entraînées par les Emirats ont lancé, avec le soutien des Etats-Unis, une opération contre le groupe terroriste "Al-Qaïda" dans la péninsule arabique (Aqpa). Washington considère Aqpa comme la plus dangereuse des branches du réseau terroriste et mène depuis des années des attaques au drone contre l'organisation au Yémen. Le conflit au Yémen a fait plus de 9.200 morts et près de 53.000 blessés depuis mars 2015 et aucune solution n'est en vue. Selon l'ONU, le Yémen est le théâtre de "la pire crise humanitaire du monde" avec des risques de famine à grande échelle.

R.I.