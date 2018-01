Congrès du dialogue syrien à Sotchi : Etablir une feuille de route pour régler la crise

Le Congrès du dialogue national syrien a entamé ses travaux dans la station balnéaire russe de Sotchi, en présence de 1.511 délégués dont 107 représentent l’opposition basée en dehors de la Syrie, rapportent les médias russes.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et l'envoyé présidentiel pour la Syrie, Alexandre Lavrentyev, étaient présents à la cérémonie d'ouverture, de même que l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie, Staffan de Mistura. Un certain nombre de documents, y compris une déclaration finale sur les principes du règlement de la crise syrienne, devraient être adoptés au Congrès. En outre, des comités permanents, y compris celui de la réforme constitutionnelle, peuvent être mis sur pied. "1.511 délégués représentants de différents groupes ethniques, confessionnelles, politiques et sociaux de la société syrienne sont arrivés depuis la Syrie, Genève, Le Caire, Moscou et Ankara pour participer au Congrès", a indiqué à Sputnik un porte-parole du comité d'organisation, ajoutant que 1.600 invitations ont été envoyées. Le Comité d'organisation a précisé que 107 délégués représentaient l'opposition extérieure, plus particulièrement Le groupe de Moscou (Qadri Jamil), Le groupe d'Astana (Randa Kassis), le mouvement Al Ghad de Syrie dirigé par Ahmad Jarba et le Comité national de coordination pour le changement démocratique (Haytham Manna), entre autres. Le ministère russe des Affaires étrangères a invité au Congrès environ 1.600 représentants de la société syrienne. Des représentants de l'Onu, ainsi que certains partenaires régionaux et internationaux ont été invités à titre d'observateurs. La délégation russe au congrès est conduite par l'émissaire du Président, Alexandre Lavrentiev. Les délégations des deux autres pays garants, l'Iran et la Turquie, sont menées par les vice-ministres des Affaires étrangères.