Dans la lucarne : Eviter la pression

En cette phase retour, les observateurs font preuve d’une certaine inquiétude par rapport à ce qui s’y passe dans notre « jeu à onze ». En effet, les équipes qui sont menacées par la relégation ou celles qui jouent pour le titre sont en train de mettre leur

« grain de sel ». En effet, ils sont en train de montrer une certaine « agressivité » qui ne peut que faire frémir les plus téméraires des supporters. C’est difficile de rendre le calme dans nos stades lorsque les dirigeants qui sont chargés d’éduquer leurs joueurs et de veiller aussi à ce que leurs supporters se comportent bien lors des rencontres officielles sont, le plus souvent, derrière les déclarations «incendiaires» qui ne font qu’envenimer les choses. Personne ne souhaite voir nos stades se transformer en un lieu de «pugilat» au lieu d’être un endroit où les gens ne viennent que pour le beau jeu et le spectacle. Ces derniers temps, des présidents de clubs, frisant le «chauvinisme», font tout pour faire monter la «sauce» comme l’on dit. Parce que leurs équipes avaient été victimes d’erreurs d’arbitrage, délibérées ou pas, ils remuent «ciel et terre» pour que les arbitres, à l’avenir, soient plus tolérants pour ne pas dire autre chose. On veut même saisir les hautes autorités du pays pour qu’ils retrouvent comme ils disent leurs «droits spoliés». Au fond, lorsque les arbitres leurs sont favorables en leur accordant un but litigieux ou un penalty, ils ferment automatiquement les yeux et affirment même que l’arbitre a été des plus exemplaires. De plus, ils ajoutent aussi cette fameuse déclaration : «moi, personnellement, je ne veux pas parler des arbitres.» Toutefois, dès que leur équipe «mord la poussière», ils montrent leur vrai visage où la violence devient leur «arme» privilégiée. Ce n’est pas comme cela qu’on va donner toutes ses lettres de noblesse à l’éthique et à la sportivité. Notre championnat, qui est déjà boudé par les supportes, hormis certains derbys où le temple du 5-Juillet, le stade de Constantine, Bel Abbès ou Oran peuvent se

«remplir» correctement, ce n’est pas le cas des autres stades. Auparavant, ce sont les supporters qui sont derrière les violences qui peuvent éclater, çà et là. Se nos jours, ce sont les présidents de clubs qui veulent utiliser des moyens détournées pour tenter de rendre difficiles leurs rapports avec les autres clubs évoluant dans la même division. Ces comportements assez dangereux au demeurant ne sont pas uniquement l’apanage de la Ligue1, même en Ligue2, on constate la même chose. Lors d’un match du championnat de cette division, il y eut des débordements lors du match JSMS-GCMascara. Il y eut un envahissement de terrain, mais aussi des arrêts de jeu de plusieurs minutés. Un penalty a été même exécuté à trois reprises. En un mot, il se passe des choses qui augurent de jours à venir des plus incertains. C'est-à-dire qu’on craint le pire pour notre football, surtout que tous les clubs veulent accéder au palier supérieur. Pourtant, tout le monde sait que trois clubs seulement vont être promus en Ligue1. Certes, jusqu’ici la FAF n’a pas encore bien expliqué les modalités d’accession et de rétrogradation, mais ce n’est pas une raison pour mettre un «brin de pression» supplémentaire pour que le présent exercice ne se termine pas non seulement dans les temps, mais surtout sans violence. C’est un peu l’objectif, surtout que la LFP est dirigée par un «directoire», après le retrait de gestion à l’équipe de Kerbadj. On espère que les choses se tassent et que chacun, à son niveau, prenne ses responsabilités pour le bien de notre football.

Hamid Gharbi