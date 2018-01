RSC Anderlecht : Sofiane Hanni, direction le Spartak Moscou

Le mercato d’hiver dans ses derniers jours ne manque pas de surprises. Alors qu’on croyait que sofiane Hanni allait rester au moins jusqu’à l’été au RSC Anderlecht (D1 ; Belgique) après avoir repoussé une offre du Spartak Moscou, voilà que l’affaire connaît un rebondissement spectaculaire.

En effet, le buteur algérien (auteur d’un triplé dimanche face au Standard de Liège 3-3) était ce lundi à Rome pour passer la visite médicale au Spartak et entériner son transfert dans l’actuel 3e du championnat russe (le club russe possède une cellule médicale dans la capitale italienne).

Les deux parties se seraient entendues, affirme la presse belge, pour un contrat de 4 ans et demi moyennant un salaire de près de 3 millions d’euros. En revanche, à l’heure où nous mettons sous presse, les deux clubs ne sont pas encore définitivement tombés d’accord sur le montant du transfert; le RSC Anderlecht demanderait pas moins de 12 millions d’euros pour laisser partir son capitaine alors que le Spartak n’en a offert que 7 (6 millions à la signature + 1 million de bonus).

Sur le principe, l’affaire devait se conclure lundi, mais il semblerait que les discussions ont été quelque peu perturbées par les différentes parties, agents, intermédiaires et boites de consulting qui voulaient prendre part aux négociations à tel point que le directeur sportif d’Anderlecht a menacé de couper court aux négociations.

Néanmoins, l’affaire devait être réglée hier mardi..

Amar B.