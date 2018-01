JS Saoura : Karim Khouda prépare l'USMA

L'entraîneur Karim Khouda, ayant effectué son retour à la barre technique de la JS Saoura, a poursuivi la préparation de l’équipe en prévision de la réception de l'USM Alger vendredi (17h00) en 1/8es de finale de la Coupe d'Algérie de football. Khouda est épaulé dans cette tâche par son adjoint Karim Zaoui et du nouvel entraineur des gardiens de buts, Laouti Salah (ex-gardien de la JS Saoura), qui remplace Mourad Habi. «Nous comptons énormément sur Karim Khouda et son staff pour le redressement de la situation technique de l’équipe pour qu’elle puisse renouer avec les résultats positifs, tant à domicile qu’à l’extérieur», a déclaré à l'APS Mamouni Hamlili, président du conseil d’administration. «Avec l’apport des attaquants Mustapha Djallit et le Libyen Mohamed Al Ghanoudi, le compartiment offensif aura la lourde charge de mettre en pratique les nouveaux contours de la stratégie offensive du club, dont la défense peut compter aussi sur le Sénégalais Haji Youssoufa, qui a donné beaucoup de satisfaction aux dirigeants lors de la rencontre avec l’USM Blida (défaite 1-0)», selon les dirigeants et responsables du comité des supporteurs de la JSS.