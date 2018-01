ESS : Djabou au Al-Nasr saoudi

Le meneur de jeu de l’Entente de Sétif, Abdelmoumen Djabou, jouera le restant dans la saison dans le championnat saoudien. En effet, contacté par Al-Nasr Saoudi de Ryad, l’international algérien a donné son accord, après avoir eu le OK de la direction de l’Entente de Sétif à travers le président du club, Hassan Hammar. Ce dernier n’a pas trouvé d’inconvénient, du moment qu’après avoir consulté son entraîneur, Abdelhak Benchikha, ce dernier n’a pas voulu bloquer le joueur et a, lui aussi, donné son feu vert. Suite à quoi, les deux parties ont négocié le transfert de Djabou. Comme ce dernier a prolongé son contrat à l’ESS, il y a quelques jours de cela, les discussions entre la direction de l’Entente et son homologue d’Al-Nasr ont convenu d’un prêt de quatre mois contre la somme de 300 000 euros. C’est-à-dire que la plaque tournante de l’ESS évoluera au sein de l’un des meilleurs clubs saoudiens, jusqu’à la fin de l’actuel exercice. Il aura l’opportunité de faire montre encore une fois de l’étendu de son talent sur les beaux stades d’Arabie saoudite, notamment celui de son nouveau club, le stade du Prince Faisal bin Fahd, Stade international du Roi-Fahd. Pour rappel, deux autres algériens sont passés par ce grand club d’Arabie. Il s’agit de Moussa Saïb, qui a eu à occuper le poste de manager des jeunes catégories à Al-Nasr, et Mourad Delhoum, qui a fait un passage de six mois sous forme de prêt en 2014. Enfin, Djabou retrouvera dans le championnat saoudien ses compatriotes, Neghiz qui coache l’équipe d’Ohood, où évolue Boulaouidet et Khoualed, ainsi que le portier des Verts M’Bolhi qui, pour sa part, porte les couleurs de l’Ittifak saoudi.

Mohamed-Amine Azzouz