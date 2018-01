JAJ-2018, M. El Hadi Ould Ali : «l'Algérie sera prête»

«L'Algérie et en particulier Alger, possède les infrastructures sportives et les moyens logistiques adéquats pour accueillir cet évènement de la jeunesse africaine. Après deux jours de visite, les chefs de délégations qui se sont rendus sur les sites retenus pour la compétition et l'hébergement des athlètes, ont donné des avis positifs malgré quelques imperfections que nous allons corriger d'ici la début de la compétition», a déclaré Ould Ali. «En général, tous les sites sont prêts pour accueillir les athlètes. Il reste du travail à faire et nous nous attelons à fournir le maximum d'efforts pour être prêt le jour J», a-t-il ajouté. Le ministre est également revenu sur la préparation des athlètes algériens qui a déjà débuté durant les vacances d'hiver à travers l'organisation de plusieurs camps d'entraînement sur tous le territoire national. «Nos athlètes se préparent dans de très bonnes conditions. Nous avons programmé en coordination avec les Fédérations sportives nationales d'autres camps d'entraînements durant les vacances de Printemps, pour ensuite retenir la liste finale des athlètes qui participeront aux JAJ. Ces athlètes seront en stage permanant jusqu'au début de la compétition», a-t-il souligné. De son côté, le représentant et coordinateur de l’ACNOA, Joao Costa Alegre, s'est dit «satisfait» de ces deux jours de travail, estimant que les préparatifs pour la 3e édition des Jeux africains de la jeunesse se déroulent dans les «délais». «L'Algérie va très bien organiser les JAJ parce que c'est une nation qui aime le sport. Nous allons coordonner nos efforts pour la réussite de ces Jeux», a déclaré Joao Costa Alegre. Une dernière séance de travail relative aux réponses et clarifications aux questions des chefs de délégation africaines se tiendra mardi matin, avec l'objectif d'apporter des réponses aux interrogations des participants, notamment celles concernant le transport des athlètes, les commodités au Village olympique (restauration, sanitaires, boutiques), ou encore les multimédias (résultats, tableau des médailles, réseaux sociaux). Les Jeux africains de la jeunesse est une compétition qui concerne les athlètes âgés entre 15 et 18 ans. La première édition des JAJ a été organisée à Rabat au Maroc en 2010, alors que la capitale Botswanaise, Gaborone, a abrité la 2e édition en 2014.