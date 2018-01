Ligue régionale de football de Constantine : Arzour H’cen élu nouveau président

L’ancien président de la ligue de football de la wilaya de Constantine, Arzour H’cen, a été élu à la tête de la ligue régionale de football Constantine (LRFC) au cours d’une assemblée générale élective, a-t-on appris lundi, du chef de service de l'éducation physique et sportive à la direction de la jeunesse et des sports (DJS), Houam Abdelhamid. Face à l’ancien directeur sportif du club CS Constantine de Ligue 1 Mobilis, Benkenida Samir, qui s’est présenté également à la présidence de cette instance, Arzour H’cen a remporté avec 41 voix cette élection, organisée à la maison de jeunes Ahmed Saâdi de la cité Filali de Constantine en présence des membres de la fédération algérienne de football (FAF) et d’un représentant de la direction de la jeunesse et des sports (DJS). Le nouveau responsable de la ligue régionale de football Constantine (LRFC) succède au président démissionnaire, Dehamchi Mohamed, officiellement retiré de ce poste le 23 novembre dernier en raison de la dégradation de son état de santé.

"La ligue régionale oeuvrera à mettre en place une nouvelle politique pour une bonne relance du football à l’Est algérien", a indiqué M. Houam.

Il est à noter que la LRFC a pour objet la gestion des activités de football dans la région et l’organisation des championnats des divisions régionales dans le respect des calendriers arrêtés en relation avec la Fédération algérienne de football, ainsi que la gestion sportive et administrative des dirigeants, joueurs et arbitres.