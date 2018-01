Italie : La fédération italienne toujours sans président

La fédération italienne de football n'a pas réussi à élire un président lundi à Rome, deux mois et demi après l'élimination de la Nazionale en barrage d'accession à la Coupe du Monde 2018. Après quatre tours de scrutin dans le cadre d'une assemblée générale, et une nouvelle journée de tractations, aucun des trois candidats — le président de la Ligue Amateurs (LND) Cosimo Sibilia, le président de la Lega Pro (3e division) Gabriele Gravina, et celui du syndicat des joueurs professionnels (AIC) Damiano Tommasi — n'a obtenu de majorité.

Les trois hommes visaient la succession de Carlo Taveccio, obligé de démissionner après l'elimination de l'equipe nationale, qui pour la première fois depuis 1958 sera absente d'une Coupe du Monde. Ce résultat rend probablement inévitable une mise sous tutelle de la FIGC par le comite olympique italien (Coni) dont le président Giovanni Malago avait encore demandé dimanche un report du scrutin. Actuellement, l'Italie du football se retrouve donc sans président de fédération, sans président de Ligue et sans sélectionneur.