CAF-Réunion du CE : Le rapport d'inspection sur l'organisation de la CAN 2019 au menu

Plusieurs points dont le rapport d'inspection sur l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019 sera à l'ordre du jour de la réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de football CAF prévue le 1er février prochain à Casablanca (Maroc), en marge du Championnat d'Afrique des Nations CHAN-2018, compétition réservée aux joueurs locaux, rapporte la presse locale. Les membres du comité exécutif de l'instance africaine sous la présidence du Malgache de Ahmad Ahmad auront l'occasion de prendre connaissance du rapport de la récente mission d’inspection des infrastructures de la CAN 2019. Une délégation de la CAF s'est rendue récemment au Cameroun pour l'inspection des infrastructures sportives, hôtelières et aéroportuaires de la Coupe d’Afrique des nations CAN 2019 .

Le président du Comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) devrait prendre part aux travaux.

Le Comité exécutif de la Confédération devrait prendre un certain nombre de décisions au vue du rapport qui lui sera présenté par les experts du Cabinet Roland Berger.