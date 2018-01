Jumelage Institutionnel Algérie - France - Espagne : « renforcement des capacités de la Protection Civile Algérienne »

Le projet de jumelage institutionnel, lancé en janvier 2017 pour une durée de deux ans, entre l’Algérie et un consortium France-Espagne au titre du programme d’appui à la mise en œuvre de l’Accord d’association (P3A) est à mi-chemin.

L’occasion pour la direction générale de la Protection civile de faire le point à travers la tenue, hier, au siège l’Unité nationale d’Instruction et d’Intervention d’El Hamiz (Alger) d’un séminaire pour faire une première évaluation du projet, une année après sa mise en œuvre, intitulé «Appui au renforcement des capacités des services de la Protection civile algérienne».

Une opportunité pour présenter à l’ensemble des parties prenantes du projet l’avancement des actions engagées dans le cadre de ce jumelage et les résultats obtenus à mi- parcours de sa mise en œuvre. Pour le colonel Mustapha El Habiri, certaines actions ont remporté un «grand» succès et les objectifs escomptés ont enregistré des progrès «notables».

«Le Programme de coopération continue de répondre aux priorités déterminées par la Protection civile. Il faut savoir que depuis le lancement de ce programme, quelque 1.330 cadres et officiers supérieurs ont été formés», s’est réjoui à cette occasion le chef de la Protection civile en présence de l’ambassadeur, du chef de la délégation de l’Union européenne en Algérie, du directeur national du P3A, Djilali Lebibat.

Il révèlera en outre que ce jumelage entre la DGPC algérienne, la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises françaises et la direction générale de la Protection civile et des urgences espagnoles en question, a mobilisé pas moins de 42 experts européens et 84 experts algériens pour mener à bien 29 actions sur les 74 prévues et la remise de 21 livrables aux bénéficiaires. Ce qui a permis également d’aboutir à des premiers résultats «satisfaisants» en matière d’amélioration de la prévention des risques et développement de la culture du retour d’expérience dans le cycle de gestion des crises, de la compétence et de la cohésion des équipes de la Protection civile, et ce, par des actions de formations adaptées mais aussi du «renforcement» des capacités opérationnelles des équipes de la Protection civile et des compétences logistiques en tenant compte des aspects environnementaux lors des désatres. S’exprimant à ce propos, l’ambassadeur, chef de la délégation de l’Union européenne en Algérie estime que ce jumelage consolide une «nouvelle» étape entre les protections civiles européennes et celle de notre pays et juge les résultats de cette coopération «satisfaisants» et de «remarquables», saluant au passage le

«professionnalisme» du corps dirigé par le colonel El Habiri dans ce projet. «Je peux vous dire que la réputation de la Protection civile algérienne est reconnue dans tout le bassin méditerranéen, voire dans le vieux continent. C’est pourquoi, nous suivons au niveau de l’UE avec intérêt ce jumelage», a affirmé John O'Rourke qui rappelle à cette occasion l’Accord cadre établissant le partenariat entre la Commission européenne représentée par la direction générale chargée des questions humanitaires et de la Protection civile européenne et la DGPC algérienne, conclu en décembre 2016, à Bruxelles (Belgique). «C'est d’ailleurs la première fois que la CE signe ce genre d’accord avec l'un de ses voisins. Ça prouve que notre coopération avec l'Algérie est étroite et profonde», a-t-il ajouté en révélant dans la foulée que certains pays voisins de l'UE sont actuellement en négociation avec l’Union européenne pour emboiter le pas à l’Algérie. Pour rappel, ce jumelage institutionnel avec la direction générale de la Protection civile s’inscrit dans une démarche de poursuite du renforcement et de modernisation de ce service essentiel engagé par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire. Financé par l’Union européenne à hauteur de 1,5 million d’euros, il est géré par l’Unité de Gestion du Programme P3A et mis en œuvre par la direction générale de la Protection civile algérienne.

S. A. M.

Exercice de simulation algéro-européen en avril prochain

«Dans la perspective de tester leurs dispositifs respectifs et leurs capacités à réagir de façon coordonnée lors de catastrophes naturels, un exercice de simulation engageant les éléments de la Protection civile algérienne et leurs homologues de certains pays européens aura lieu au mois d'avril prochain», a annoncé hier à Alger l’ambassadeur, chef de la Délégation de l’Union européenne en Algérie, John O'Rourke.

«La simulation Union européenne-Algérie, qui se déroulera au mois d'avril prochain, permettra de tester nos dispositifs respectifs et nos capacités à réagir de façon coordonnée lors de catastrophes naturelles», a déclaré M. O'Rourke, qui intervenait à l'occasion du séminaire de mi-parcours organisé à la suite du jumelage institutionnel Algérie-France-Espagne, dans le cadre du programme intitulé «Appui au renforcement des capacités des services de la Protection civile algérienne», inscrit au titre du programme d'appui à la mise en œuvre de l'Accord d'association algéro-UE. S. A. M.