M. Noureddine Bedoui à Béjaïa : Emploi de jeunes une priorité

M. Noureddine Bedoui, ministre de l’intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, a entamé, hier, une visite de travail et d’inspection de deux jours dans la wilaya de Béjaïa. L’hôte de la wilaya, accompagné du wali, du président de l’APW et d’élus, a déposé la première pierre d’un chantier de réalisation de logements location-vente à Ighezer Azarif, dans la commune d’Oued Ghir.

Ce site compte 8.100 logements AADL et 6.920 logements promotionnels locatifs (LPL) en voie d’achèvement, ainsi que 56 équipements sociaux éducatifs, dont un lycée, un CEM et 5 groupes scolaires qui seront lancés prochainement.

Sur place, le ministre a reçu les explications de différents intervenants sur l’avancement «très appréciable» de cette nouvelle ville de 16.000 logements tous segments confondus. Il s’est engagé à intervenir pour le projet des VRD dont le montant avoisine les 17 milliards de dinars afin que les logements achevés soient distribués avec toutes les commodités.

À El Kseur, M. Bedoui a posé la première pierre de la nouvelle zone industrielle de la localité sur une superficie de 175,85 ha. Ce parc industriel est destiné à recevoir principalement des activités non polluantes en relation avec les potentialités de la région. Le montant financier des aménagements est estimé à 4. 800 millions de dinars. Le ministre a exhorté les responsables locaux pour insuffler une dynamique en favorisant surtout l’investissement des jeunes universitaires pour créer leur propre projet.

Il a souligné que «ce projet doit rayonner sur la commune et qu’il faut une dynamique pour les opérateurs afin de concrétiser leurs projets».

Dans la même localité, le ministre a visité une EAC d’une superficie totale de 35 ha avec des plants d’agrumes étalés sur 17 ha et 17.000 plants de poiriers. À Akbou, le ministre a inauguré l’extension d’une unité de production de produits laitiers et dérivés dans la zone de Taharacht avec une capacité de production annuelle de 23 millions de litres. De même, M. Bedoui a procédé à l’inauguration de l’extension d’une unité de production de carton ondulé rattachée à l’entreprise General emballage.

La délégation ministérielle a poursuivi sa visité dans la commune de Tizi Mberber ou le ministre a inauguré le nouveau siège de l’Assemblée populaire communale (APC) et a présidé une cérémonie en l’honneur des anciens présidents de cette APC et des fonctionnaires émérites. Cette première journée s’est achevée par la mise en service du gaz de ville dans la commune de Souk El Tenine.

Ce matin, M. Bedoui consacrera une deuxième journée au chef-lieu de la wilaya, commune de Bejaia, et présidera une rencontre avec la société civile à la salle des congrès de la wilaya.

Mustapha Laouer