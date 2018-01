Sommet de l’union africaine : Insuffler une nouvelle dynamique

«L’Algérie continuera d’encourager toutes les initiatives de paix en Afrique tout en accordant un grand intérêt à l’élimination du terrorisme et des réseaux criminels», a affirmé, hier à Addis-Abeba, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, en sa qualité de représentant du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au 30e sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine (UA).

Intervenant au titre de l’examen du rapport du Conseil de paix et sécurité sur les activités et l’état de la paix et de la sécurité en Afrique, M. Ouyahia qui a «regrettée la persistance de foyers de crise et de tension sur le continent», s’est toutefois «félicité des avancées indéniables» réalisées dans plusieurs régions d’Afrique dans le domaine, si vital, de la paix et de la sécurité. En ce sens, M. Ouyahia a cité le Mali «avec lequel l’Algérie, sous la direction du Président Bouteflika poursuit une coopération exemplaire dans le suivi de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation», précisant que cet Accord a enregistré des «avancées notables, notamment sur les questions institutionnelles et de défense et sécurité». «Nous encourageons les pourparlers qui se poursuivent entre les parties maliennes. Nous espérons aussi arriver à des solutions rapides en ce qui concerne l’intégration des éléments des mouvements, la mise en place des patrouilles mixtes de sécurité et l’administration des collectivités locales au nord du Mali», a encore souligné le Premier ministre.

A ce titre, l’Algérie réitère son appel aux signataires de l’Accord d’Alger à «s’investir davantage pour diligenter leurs contributions à l’aboutissement de ce processus de paix au bénéfice de tout le peuple malien et pour la consolidation de la paix et de la sécurité au nord du Mali», a-t-il dit. M. Ouyahia a également affirmé que l’Algérie accorde un «grand intérêt» à l’élimination du terrorisme et des réseaux de crime transfrontalier de la région du Sahel, précisant à ce propos qu’elle coordonne sa contribution à ce combat avec les pays concernés au sein du CEMOC. «Mon pays qui salue la solidarité internationale pour la sécurité au Sahel, apporte pour sa part, un soutien multiforme substantiel direct à chacun des Etats de cette région, pour le renforcement de leurs capacités de défense et de sécurité», a indiqué le Premier ministre. S’exprimant sur la situation en Libye, il a fait savoir que l’Algérie suit avec «des espérances fortes, les développements en cours pour l’aboutissement d’une solution politique à la crise», précisant qu’il s’agit d’une «solution devant préserver l’unité, l’intégrité et la souveraineté de ce pays frère et voisin et d’une solution politique devant jeter les fondements de la réconciliation nationale entre les Libyens». En ce sens, il a indiqué que l’Algérie salue l’adoption par le Conseil de sécurité les Nations unies, du Plan d’action du représentant spécial de l’ONU pour la Libye, ajoutant que l’Algérie se «félicite aussi de la déclaration du Conseil de sécurité confirmant que l’accord politique de décembre 2015 demeure le seul cadre viable pour le règlement de la crise libyenne». L’Algérie salue les annonces en faveur de la tenue d’élections démocratiques en Libye. «Mon pays salue également les annonces des différentes parties libyennes en faveur de la tenue prochaine d’élections démocratiques, car nous sommes convaincus de la capacité de nos frères libyens à restaurer la paix, la sécurité et l’entente nationale, à l’abri de toute ingérence extérieure», a encore déclaré le Premier ministre.

S’agissant du Sahara occidental, M. Ouyahia a fait siennes les conclusions et les recommandations retenues dans le rapport du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine. «L’Algérie considère que l’Union africaine demeure historiquement saisie de la question du Sahara occidental. L’Union africaine demeure politiquement saisie de ce même dossier conformément aux résolutions pertinentes de l’Assemblée Générale de l’ONU», dira-t-il. Sur cette même question, M. Ouyahia a indiqué que l’Algérie formule «l’espoir que le nouveau Représentant personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental bénéficiera de la pleine coopération des deux parties pour le règlement de cette question, conformément aux résolutions des Nations unies». (APS)

Le terrorisme et l’extrémisme violent

« La plus grave menace à la paix et la sécurité »

Le terrorisme et l’extrémisme violent, nourris des revenus de la criminalité transnationale organisée sous ses diverses formes, y compris le trafic de la drogue et des êtres humains et celui des armes, constituent «la plus grave menace à la paix, à la sécurité et à la stabilité» du continent africain, note le rapport du Conseil de paix et sécurité (CPS).

Le rapport qui a été présenté hier à Addis-Abeba au deuxième et dernier jour du 30e sommet des chefs d’Etat et de gouvernement africains et dont l’APS a obtenu une copie, a relevé que les situations de crise et de conflit prolongées sur le continent nécessitent «une volonté politique et un engagement plus affirmé afin de parvenir à des solutions pérennes à même d’éviter la résurgence de la violence». Pour le CPS, le tableau général de la situation de la paix et de la sécurité dans le continent demeure encore contrasté, avec des situations qui s’améliorent et d’autres qui continuent encore à faire face à des défis. A ce propos, il a relevé que la Somalie a connu cette année l’attentat le plus meurtrier de l’histoire du terrorisme sur le continent, alors que l’AMISOM reste à ce jour le seul rempart contre la prise de contrôle du pays par les groupes terroristes, notamment les Shebbab, en attendant que les forces nationales somaliennes soient en mesure de prendre efficacement et effectivement le relais. Au Mali et au Sahel, les groupes terroristes, profitant des immensités désertiques, menacent chaque jour la stabilité des pays de la région, alors que dans le Bassin du lac Tchad, les pays de la région font face à l’action quotidienne meurtrière du groupe terroriste Boko Haram. En ce sens, le rapport recommande de mettre l’accent sur la prévention, la gestion et la consolidation de la paix, ainsi que la stabilité, à travers des politiques de reconstruction et de développement post-conflit adaptées à chaque pays sortant de crise ou d’un conflit violent.

La reconstruction et le développement post-conflit «exigent des investissements très lourds, notamment en termes financiers, qui souvent, hélas, ne sont pas facilement mobilisables sur le continent», regrette le CPS, appelant à déployer des efforts pour mobiliser les secteurs public et privé et les institutions financières internationales, ainsi que les Etats membres de l’UA dans le cadre de l’initiative de solidarité africaine, en vue d’apporter un appui fiable aux pays africains sortant de conflits.

A ce titre, le CPS a appelé les Etats membres de l'UA à œuvrer inlassablement en vue du développement pour l’amélioration des conditions de vie des peuples africains pour les mettre à l'abri de la pauvreté, des inégalités et des conflits violents. Dans le même sens, le CPS, en étroite coopération avec les Etats membres et les Nations unies, reste engagé à poursuivre ses efforts dans le domaine de la prévention et du renforcement des mécanismes de sécurité collective, tels que prévus dans l’Architecture africaine de paix et de sécurité, pour faire face aux menaces comme le terrorisme et l’extrémisme violent.

Le CPS continuera de remplir sa mission en vue de l'objectif continental : «faire taire les armes à l’horizon 2020 et pour la prospérité de l'Afrique que nous voulons en 2063», est-il mentionné dans le document. (APS)

Relations économiques bilatérales

L'ambassadeur d’éthiopie en Algérie plaide pour leur renforcement

L'ambassadeur d’Ethiopie en Algérie, Solomon Abebe, a plaidé hier à Constantine pour le renforcement des relations économiques bilatérales entre l’Ethiopie et l’Algérie. Au cours d’une rencontre de concertation avec des opérateurs économiques de la wilaya de Constantine organisée à la Chambre de commerce et d’industrie, CCI-Rhumel, le diplomate qui a présenté les potentialités d’investissements offertes par son pays dans les domaines agricole, touristique et industriel entre autres, a appelé à un "rapprochement entre les investisseurs des deux pays pour promouvoir la coopération économique et consolider les relations bilatérale". Rappelant la qualité et l’ancienneté des relations entre Alger et Addis-Abeba, l’ambassadeur a souligné que son pays offre "d’importantes potentialités d’investissement" avec notamment "22 parcs industriels en construction, un capital agricole conséquent et des réserves de biosphère de premier choix", invitant les investisseurs économiques de la région de Constantine à visiter l’Ethiopie et étudier les possibilités d’investissement. L’Etat de l’Ethiopie organisera en mois de mars prochain une foire internationale sur les potentialités d’investissement et de coopération économique, a révélé M. Solomon Abebe, précisant que l’Algérie à travers les chambres de commerce et d’industrie de Sétif, Oran, Boumerdès, Annaba, Constantine et Biskra a été conviée à ce rendez-vous économique.

Des investisseurs éthiopiens devront également assister à la foire internationale d’Alger qui aura lieu le mois d’avril prochain, a révélé M. Solomon Abebe qui a mis l’accent sur l’importance de ces manifestations dans "la confection de voie de coopération dans les différents secteurs". De son côté, M. Larbi Souici, président de la CCI-Rhumel, a mis en avant les potentialités d’investissement économique et touristique dont recèle Constantine, insistant sur l’importance d’encourager et de faciliter la coopération autour des opportunités d’affaires intéressant les entreprises des deux pays et favorisant l’expansion des filières créatrices de richesses dans les secteurs industriel et agricole en particulier. (APS)



M. Ouyahia s’entretient à Addis-Abeba avec son homologue de Maurice



Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, s’est entretenu hier à Addis-Abeba, avec son homologue de Maurice, Pravind Kumar Jugnauth, en marge de la 30e session ordinaire de la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a assisté à l’audience. (APS)



Le premier ministre met en exergue les efforts de l’Algérie dans le domaine la lutte contre la corruption

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, représentant du Président de la République Abdelaziz Bouteflika au 30e sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine, a mis en exergue, hier à Addis-Abeba, les efforts entrepris par le gouvernement algérien en vue de lutter contre le fléau de la corruption. Dans un message adressé au sommet de l’UA sur la thématique «Vaincre la corruption : une option viable pour la transformation de l’Afrique», retenue pour l’année 2018 par l’Organisation continentale, M. Ouyahia a mis en relief les efforts entrepris par le gouvernement algérien en vue de lutter contre ce fléau, rappelant que l’Algérie a été parmi «les premiers pays ayant ratifié la Convention des Nations unies contre la corruption, la Convention africaine de 2006 sur la prévention et la lutte contre la corruption, ainsi que la Convention arabe relative à la même question». S’agissant de l’encadrement juridique et institutionnel de cet effort, il a souligné que l’Algérie s’est dotée en 2006 d’une loi pour la prévention et la lutte contre la corruption et d’un organe national, avec un ancrage constitutionnel, pour lutter contre la corruption. Le message du Premier ministre souligne, enfin, que la lutte contre la corruption est étroitement liée à «la consolidation de l’Etat de droit et de la démocratie, de sorte à ce que le phénomène de la corruption recule à mesure de la progression dans l’édification d’un Etat juste avec des institutions fortes et crédibles». Pour rappel, cette thématique a été lancée au cours de ce sommet par le président nigérian Muhammadu Buhari. (APS)



Lutte contre le VIH

Mme Eddalia présente l'expérience algérienne



La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia a présenté hier à Addis-Abeba l'expérience algérienne en matière de lutte contre le VIH/sida, affirmant que l'Algérie est parmi les pays «pionniers» en la matière. Dans une déclaration à la presse en marge des travaux de la 20e session de l'Assemblée générale ordinaire de l'Organisation des premières dames d'Afrique contre le VIH/sida qui se tient à Addis-Abeba (Ethiopie), Mme Eddalia a indiqué que l'Algérie «est parmi les pays pionniers en la matière au niveau du continent», ajoutant que tous les soins sont prodigués à titre gracieux. Valorisant l'expérience algérienne en matière de lutte contre le SIDA au cours de cette rencontre, la ministre a indiqué que cet effort s'était traduit par des plans stratégiques basés sur la prévention et le traitement dans tous le pays à travers la mise en place de 15 centres de référence de lutte contre ce fléau. Elle a rappelé, également, que l'expérience de l'Algérie s'appuyait sur la coordination avec l'ONU/SIDA et la société civile au niveau des centres de santé publics et privés. (APS)