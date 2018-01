Solution durable au conflit du Sahara occidental : L’UA isole le Maroc

L'Union africaine (UA) a isolé, hier à Addis-Abeba, le Maroc, et exprimé son soutien à la relance des négociations directes entre le Maroc et la République arabe sahraouie démocratique (RASD). Réunis dans le cadre de la trentième session de la Conférence de l’Union africaine, les Chefs d’État et de gouvernement ont exprimé, dans leur décision, adoptée ce jour par consensus, leur soutien à la relance du processus de négociation entre le Maroc et la RASD, en vue de parvenir à une solution «durable» au conflit du Sahara occidental, qui soit «conforme à la lettre et à l'esprit des décisions pertinentes» de l'Organisation de l’Unité africaine, de l’Union africaine et des Nations unies.

La Conférence a, par ailleurs, réitéré son appel aux deux États membres, à s’engager, «sans conditions préalables», dans des pourparlers «directs et sérieux», facilités par l'UA et l'ONU pour la tenue d’un référendum «libre et juste» pour la détermination du peuple du Sahara occidental. Tout en réaffirmant sa disponibilité à réactiver le Comité des chefs d'État et de gouvernement sur le Sahara occidental, institué par l’OUA en 1978, la Conférence a lancé un appel en direction des deux parties pour coopérer pleinement avec le Haut Représentant de l'UA pour le Sahara occidental, l'ancien président mozambicain, Joaquim A. Chissano, et l'Envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies, M. Horst Kohler.

Dans le même temps, la Conférence a invité le Maroc, en tant qu'État membre de l'UA, à permettre le retour de la mission d'observation de l'UA de retourner à Laâyoune, au Sahara occidental, et de permettre également un «suivi indépendant» des droits de l'homme dans le Territoire.

La Conférence a en outre réitéré ses précédents appels, en particulier sa déclaration adoptée lors de sa 24e session ordinaire tenue à Addis-Abeba, du 30 au 31 janvier 2015, sur le Forum de Crans Montana, une organisation basée en Suisse, pour que celle-ci s'abstienne de tenir ses réunions dans la ville occupée de Dakhla, au Sahara occidental, et a appelé, à cet égard, tous les États membres, les organisations de la société civile africaine, ainsi que les autres acteurs concernés à boycotter la prochaine réunion prévue du 15 au 20 mars 2018.

Il est à signaler que le Maroc a été le seul Etat membre à exprimer des réserves.

Ce fait a été mis en exergue par le président rwandais, Paul Kagame, Président en exercice de l’Union africaine.



… et l’appelle à faciliter le déroulement de la Mission d’établissement des faits sur le territoire du Sahara occidental



Le Conseil exécutif de l’Union africaine (CUA), réuni à l’occasion du 30e sommet de l’Union africaine à Addis-Abeba, a appelé, hier le Maroc, à faciliter le déroulement de la Mission d’établissement des faits sur le territoire du Sahara occidental, en application de la décision 689, adoptée en 2012 par la 20e session du Conseil exécutif. L’Union africaine a, également, invité le Maroc à «signer et ratifier la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, outre les instruments pertinents de défense des droits de l’homme».

Pour rappel, en janvier 2012, l’UA avait demandé à la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) d’entreprendre une mission dans le territoire occupé de la République arabe sahraouie démocratique, en vue d’enquêter sur les violations des droits de l’homme et d’en faire un rapport à la prochaine session ordinaire du Conseil exécutif en janvier 2013. En exécution de cette décision, la CADHP avait adressé, en avril 2012, une note verbale au gouvernement marocain, lui demandant de lui assurer la sécurité de passage jusqu’au territoire occupé.

Cette note verbale a été suivie d’une deuxième note en août 2012, mais aucune réponse n’a été reçue, à ce jour, de la part des autorités marocaines. La Commission n’a donc pas pu se rendre dans le territoire occupé.

(APS)