Zone de libre-échange : Faire de l’intégration africaine une réalité

Approuvée par les dirigeants africains, la Zone de libre-échange continentale (ZLEC) est un projet phare de l’Agenda 2063, dont le but est de faire de l’intégration économique de l’Afrique, une réalité. Les chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine (UA), réunis lors du 30e sommet de l’organisation, les 28 et 29 janvier, avaient appuyé ce projet, pour tirer profit des possibilités commerciales en faveur du développement et de l’industrialisation de l’Afrique.

Intervenant à l’ouverture du sommet, le chef de la Commission africaine, Moussa Faki Mahamat, a affirmé que la première phase des négociations sur la zone de libre-échange continentale a été franchie avec succès, précisant qu’il est attendu du 30e sommet qu’il adopte l’accord. Pour les dirigeants africains, la zone de libre-échange est une initiative urgente, dont la mise en œuvre immédiate génèrerait des résultats rapides. Elle va non seulement influer sur le développement socioéconomique, mais donnerait plus de confiance aux Africains et renforcerait leur engagement et leur appropriation de l’Agenda 2063, estime-t-on. Dans la cadre de sa mise en œuvre, la ZLEC s’étendra sur un marché africain de 1,2 milliard de personnes, représentant un produit intérieur brut (PIB) de 2.500 milliards de dollars dans l’ensemble des 55 États membres de l'Union africaine. Cette zone sera ainsi, du point de vue du nombre des pays qui y prennent part, la plus grande zone de libre-échange du monde depuis la création de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). La ZLEC aspire à devenir un marché très dynamique dans un continent qui comptera 2,5 milliards de personnes à l’horizon 2050, soit 26% de la population mondiale en âge de travailler, et connaîtra aussi une croissance économique deux fois plus rapide qu’aujourd’hui, selon des projections.



Donner l’avantage aux entreprises africaines



Parmi les points inclus dans le projet de zone de libre-échange, donner des avantages aux entreprises africaines en matière d’exportation. Actuellement avec des tarifs moyens de 6,1%, les entreprises sont confrontées à des droits de douane plus élevés lorsqu'elles exportent en Afrique plutôt qu’en dehors du continent. Ainsi, la ZLEC va éliminer progressivement les droits de douane sur le commerce intra-africain, permettant aux entreprises africaines de négocier plus facilement sur le continent, et répondre efficacement à la croisse du marché africain. Le but de la Zone de libre-échange est d’accroître et de rendre plus aisés les échanges dans le domaine économique entre les pays africains. Elle se veut également un moyen de booster le commerce africain qui n'a pas joué un rôle primordial dans la réalisation d'une croissance économique et d’un développement rapides et durables.

L’Afrique actuellement demeure le continent au monde, le plus dépendant de l'aide, et qui n’a pas réussi aujourd’hui à éradiquer la pauvreté. Par la mise en place de la ZLEC, les pays africains cherchent à en finir avec les obstacles qui entravent la croissance et le développement durable en renforçant l’intégration du contient via des échanges commerciaux plus faciles et plus rentables entre Africains.





Réaliser les réformes pour insuffler une nouvelle dynamique à l’Union africaine



Les réformes lancées pour moderniser les institutions de l’Union africaine (UA) sont très attendues par les dirigeants africains qui, réunis en sommet les 28 et 29 janvier à Addis-Abeba, veulent voir ce projet se concrétiser sur le terrain afin d’insuffler une nouvelle dynamique à l’organisation africaine. Près de 17 ans après la transformation de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) en Union africaine (UA) en 2001, il était temps de faire le point et de revoir certaines choses afin d’améliorer le fonctionnement de l’organisation, estiment des diplomates dans la capitale éthiopienne. Le président ougandais, Paul Kagamé, qui a pris la tête de l’Union africaine pour un mandat d’un an, succédant au Guinéen Alpha Condé, dans le cadre de la présidence tournante, a fait de la réforme des institutions de l’organisation, son cheval de bataille, après avoir été chargé de lancer ce vaste chantier par ses pairs africains, en juillet 2016 à Kigali, lors du 27e sommet de l’UA. Paul Kagamé avait présenté, lors du 28e sommet en janvier 2017 à Addis-Abeba, les grandes lignes de son programme de réformes et les progrès réalisés dans ce sens. Selon le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, un des éléments clés de la réforme porte sur l’autonomie financière de l’UA, qui est une nécessité incontournable. À l’ouverture des travaux du 30e sommet de l’UA, M. Moussa Faki Mahamat a appelé à accélérer les réformes de l’UA afin que cette dernière puisse répondre aux aspirations du continent en matière de paix et de développement. Il avait insisté, lors du précédent sommet de l’UA en juillet, que cette réforme devrait mise en œuvre, affirmant que l’année 2018 devrait être dans l’histoire de notre organisation la date de sa renaissance.



Les points clés de la réforme



Parmi les sujets abordés, figurent la clarification des tâches des institutions en faisant la divisions du travail entre la Commission africaine et les autres communautés régionales, afin d’éviter un chevauchement dans l’accomplissement de leurs actions. À ce propos, le chef de la Commission de l’UA avait souligné que cette réforme en cours accorde une importance capitale aux Communautés économiques régionales, qui sont, selon lui, des piliers de l’Union. Un audit institutionnel et opérationnel devra également être mené au sein de l’Union africaine, pour évaluer les goulots d’étranglement qui bloquent son fonctionnement. Il est également question de l’indépendance financière de l’Union africaine ; pour cela les États membres devront financer près de 40% du budget programme de l’organisation en 2018, contre moins de 5% en 2015. Le budget de l’UA en 2017 a été financé par des donateurs étrangers à hauteur de 73%. Pour contribuer au financement, une taxe de 0,2 % sur les importations éligibles avait été instaurée.

Le chef de la Commission africaine s’est félicité que 21 États membres ont déjà commencé à appliquer cette mesure, et a réitéré son appel au pays qui ne l’ont pas encore fait à se joindre au processus. Un autre point qui ne fait pas toujours l’unanimité au sein de l’Union est celui de l'établissement d'une troïka de dirigeants pour représenter l'UA, lors de sommets avec ses partenaires. C’est ce chantier complexe que le nouveau président de l’UA devra s’atteler à concrétiser avec le soutien des États membres, pour ne pas faire de la réforme un vain mot, car il y va de l’avenir de tout un continent. Les travaux de la 30e session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine (UA), qui se tiennent avec la participation du Premier ministre Ahmed Ouyahia, en sa qualité de représentant du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, doivent s’achever lundi. (APS)