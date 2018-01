L’ambassadeur, M. Xavier Driencourt : « Les Français investissent en Algérie »

« Les entreprises françaises investissent en Algérie et y sont présentes, et souhaitent se développer, contrairement à ce qu’on pourrait lire dans certains journaux mal informés qui disent qu’ils n’investissent pas.» C’est ce qu’a déclaré, hier à Oran, M. Xavier Driencourt, ambassadeur de France en Algérie, lors d’une conférence de presse à l’issue d’une visite à l’usine Renault. Il a souligné que des projets, qui étaient évoqués ou discutés il y a quelques années, se sont concrétisés.

Des voitures ‘‘made in Algeria’’ sortent de cette usine. Le groupe PSA va être son voisin, ce qui va avoir un effet d’entraînement sur l’économie et sur un certain nombre d’entreprises françaises, a-t-il ajouté. Le même responsable a souligné que 19 accords touchant différents secteurs ont été signés le mois dernier lors de la réunion du CIHN, en précisant que d’autres projets sont en négociations. A une question sur les raisons du blocage ou du non-lancement de deux importants projets d’investissement devant être réalisés dans le cadre du partenariat algéro-français dans la wilaya de Mostaganem, le conseiller aux affaires économiques à l’ambassade de France a indiqué que, selon les informations dont il dispose, deux terrains ont été attribués à deux entreprises françaises, l’un pour le groupe Bel (fromage) et l’autre pour le groupe Roullier (nutrition animale).

Ces deux terrains, ajoute-t-il, sont inondables en hiver et nécessitent d’importants travaux de drainage. M. Xavier Driencourt a été reçu par M. le wali d’Oran et le président de l’assemblée populaire communale de la ville d’Oran, et a visité l’école française Alexandre-Dumas inaugurée le 3 décembre dernier.

Amel Saher