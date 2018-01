Activant en Algérie et À l’étranger : Démantèlement d’un réseau international spécialisé dans l’escroquerie

Une section relevant de la Gendarmerie nationale a procédé au démantèlement d'un réseau criminel international spécialisé dans l'escroquerie, composé de trois individus activant à Alger, Tindouf et Tamanrasset ainsi qu'en France, a indiqué hier un communiqué de ce corps sécuritaire.

Les faits remontent à la semaine dernière lorsque la section des recherches de la gendarmerie nationale de Chéraga (Alger) ont reçu une plainte d'un citoyen, qui avait fait l'objet d'escroquerie par un individu.

Ce citoyen avait, à Alger, chargé ce dernier (le suspect) de remettre 400 millions de centimes à son fils, en France, mais l'argent n'est jamais arrivé à destination.

L'enquête a montré qu'il ne s'agit pas d'une simple affaire d'escroquerie montée par un ou plusieurs criminels, mais qu'il s'agit d'une bande criminelle internationale activant à l'intérieur du pays et à l'étranger. Ce réseau utilise des puces enregistrées aux noms de ressortissants africains et après l'accomplissement de leurs actes d'escroquerie, ils procèdent à la fermeture des téléphones.

En exploitant les réseaux sociaux «Facebook», les sections des recherches sont tombées sur une annonce qui proposait la somme de 70.000 euros en France et la personne en question voulait recevoir la somme en dinar algérien.

Un plan bien ficelé a été mis en place par les enquêteurs, ce qui a permis l'arrestation des membres du réseau composés d'un ressortissant mauritanien et de deux Algériens.

Les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Chéraga, qui a ordonné leur mise en détention pour formation d’association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux et usurpation d'identité, conclut le communiqué. (APS)