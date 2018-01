Le Directeur Général de la CASNOS, invité de notre Forum : «Nous allons lutter contre la sous-déclaration»

l 70 milliards DA recouvrés en 2017.

l 89% des affiliés cotisent au minimum 32.400 DA par an.

l Près de 900.000 travailleurs non-salariés ont payé leurs cotisations.

l La Caisse compte quatre cotisants pour un retraité.



Le directeur général de la CASNOS a annoncé, hier, au Forum d’El Moudjahid, que l’augmentation de la cotisation minimale n’est pas à l’ordre du jour. Par la même occasion, il a affirmé que la Caisse est en bonne santé financière, mais le plus important est d’instaurer la culture de la souscription à la protection sociale auprès des non-salariés.

C’est un exposé riche en chiffres qu’a présenté, hier, le directeur général de la CASNOS (Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés). Des chiffres qui montrent l’évolution qu’a connue cette caisse, sur tous les plans. Nombre d’affiliés, nombre de cotisants, nombre d’agences réparties sur tout le territoire, montants des cotisations... Pour M. Acheuk Youcef Chawki, le plus important est de montrer que la CASNOS n’est pas une caisse en faillite, comme certains veulent la présenter pour justifier la non-affiliation. Même si les chiffres sont relativement bons, le DG estime qu’il ne faut pas se complaire, mais « anticiper l’avenir, car l’avenir c’est maintenant ».

En tous les cas, les résultats de l’année 2017 sont très probants. Soixante-dix milliards de dinars est le montant des cotisations récoltées l’année écoulée (66,7 milliards de DA de cotisations, 3,3 milliards de DA d’échéanciers de paiement en 2017). Comparée à celle de 2015, cette entrée d’argent a enregistré une hausse de 60, 2%. Cette augmentation trouve son explication dans les mesures incitatives introduites dans la LFC 2015 (exonérations, effacement des pénalités). De ce fait, l’année 2016 a été exceptionnelle. Et la tendance s’est poursuivie en 2017, faussant les pronostics des uns et des autres. Tous ces chiffres font que la caisse est en bonne santé financière, d’autant plus que l'âge moyen des cotisants est de 44 ans et que la Caisse compte 4 cotisants pour un retraité. Ce qui fait que la branche retraite « est à l’aise ». L’année 2017, qui a été marquée par l’apurement des dettes ( 34 milliards de DA) a également enregistré 131.340 nouveaux immatriculés. Un nombre encourageant qui permet de dire que les campagnes de sensibilisation commencent à donner leurs fruits et que la notion de sécurité sociale commence à s’installer. Sûrement, mais doucement, car cela reste insuffisant au regard du potentiel non-salariés. En effet, selon les chiffres de la CASNOS, leur nombre est de 3 millions, cependant 1,7 million seulement sont affiliés, et seuls 900.000 sont des cotisants. S’il y a une explication, le DG explique que pour les non-salariés, le paiement des cotisations ne se fait pas de la même manière que pour les salariés. Et s’il y a renoncement, c’est du fait que le concerné doit se déplacer auprès des agences et aussi par ignorance de toutes les facilités accordées. Le conférencier, qui a expliqué que le plus grand défi, en dépit du fait que l’évolution des recettes se fait d’une manière ascendante, est de convaincre ces travailleurs que le paiement des cotisations est un acte civique. Une autre bataille que doit mener la CASNOS: celle de la lutte contre la sous-déclaration. En effet, 89 % des cotisants paient ce que l’on appelle la cotisation minimale, qui est de l’ordre de 32.400 DA par an, et qui correspond à une assiette de cotisation de 216.000 DA, dont la moitié, soit 16.200 DA pour l’assurance (carte Chifa, cliniques privées conventionnées). Une aberration pour le DG de la CASNOS, qui voit dans cette attitude une mauvaise foi flagrante, parce qu’il est impossible qu’un commerçant ne gagne que 20 millions de centimes par an. L’orateur a souligné que la cotisation minimale doit être exceptionnelle. Pour exemple, il citera les bénéficiaires du dispositif de l’ANSEJ, qui démarrent leurs projets. Il dira, par ailleurs, que les contrôles a posteriori se terminent toujours par un redressement. Et en parlant de contrôle, M. Acheuk dira que la mission des contrôleurs est régie par la loi et des dispositions réglementaires. Les contrôleurs, qui étaient, en 2014, quelque 150, sont passés en 2017 à 430. Ils sont tous agréés, assermentés et formés. Leur mission n’est pas de causer des problèmes, mais d’expliquer et d’informer. Il y a lieu de noter que les moyens des agents de contrôle de la Caisse ont été renforcés par la mise à leur disposition d’un système mobile de consultation et d’affiliation d’office des travailleurs non-salariés qui ne sont pas affiliés et qui ne se présentent pas aux agences de la Caisse pour régulariser leur situation.

Et justement pour lutter contre le défaut d’affiliation, les défauts de paiement et la sous-déclaration, les opérations de contrôle seront menées par des brigades mixtes. Elles regrouperont les CNAS, CASNOS, CACOBATPH, l’Inspection générale du travail, avec la coordination des services des impôts et autres administrations de contrôle. Par ailleurs, dans le cadre de la formalisation de l'informel, la Caisse a effectué 8.096 rapports de constat d'activité pour une affiliation d'office, dont 1.241 affiliations ont été régularisées.

Nora Chergui