Formation professionnelle : M. Mebarki met en avant le partenariat avec les entreprises

Le ministre de la Formation et de l'enseignement professionnels, Mohamed Mebarki, a mis en avant, hier à Alger, les efforts consentis par son secteur pour le développement du partenariat avec les entreprises économiques en vue d'améliorer le niveau de la formation en l'adaptant aux développements dans les différents domaines. S'exprimant lors de la présentation du programme de son secteur devant la Commission jeunesse, sport et mouvement associatif de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Mebarki a souligné les efforts consentis par son département pour «développer le partenariat avec les entreprises économiques et convenir des nouvelles spécialités à ouvrir». Pour le ministre, cette démarche qui tend à «permettre une plus grande ouverture des établissements de formation sur leur environnement socio-économique est de nature à améliorer la formation de base et renforcer les acquis des travailleurs à travers la formation continue».

Le secteur de la Formation et de l'enseignement professionnels £uvre pour «la qualification des jeunes en fonction des besoins du marché de l'emploi pour faciliter d'abord leur intégration professionnelle, garantir l'employabilité et créer des entreprises», a soutenu M. Mebarki. (APS)