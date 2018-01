M. Bouazghi à Tébessa

Foncier agricole : De nouvelles décisions prochainement



«Je rassure les agriculteurs de la wilaya de Tébessa et ceux de des autres wilayas du pays, que les lois et les décrets exécutifs qui aboutissement à la sécurisation de tous les agriculteurs vis-à-vis de leurs terres existent. Les autorités concernées travaillent à cheval pour la résolution du problème du foncier agricole qui se pose avec acuité par les agriculteurs « c’est ce qui a été indiqué par le ministre de l’agriculture du développement rural et de la pêche, M. Abdelkader Bouazghi, pour rassurer les agriculteurs, concernant l’attribution des actes de concession sur les terres qu’ils occupent.

De notre envoyée spéciale :

Kafia Aït Allouache



Ainsi, et selon les déclaration du ministre, de nouvelles décisions interministérielles regroupant les ministères de l’Intérieur et des Collectivités locale, du Commerce, des Ressources en eau et celui de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche seront prises «prochainement» pour la résolution de la problématique du foncier agricole qui se pose avec acuité par les agriculteurs non encore bénéficiaires des contrats de jouissances restés à ce jour en suspend réclamant leur acte de propriété et le règlement de la problématique des concessions agricoles. Une mesure promise par les pouvoirs publics, qui sera tenue, selon le ministre de l’Agriculture, pour les «mettre à l’abri et en sécurité» de toutes les éventualités qui peuvent se produire.

À l’occasion de sa visite de travail et d’inspection de deux jours à la wilaya de Tébessa, et intervenant lors de sa rencontre avec les agriculteurs et éleveurs de cette wilaya, à travers laquelle il a adressé un message à tous les agriculteurs du territoire national, M Abdelkader Bouazghi a fait savoir que «les contrats de jouissance sont l’unique rempart contre le délaissement des terres, mais surtout un élément primordial pour l’impulsion d’une nouvelle dynamique pour une agriculture intelligente».

Le ministre a souligné que le développement de l’agriculture dans notre pays est tributaire de la résolution des problèmes des agriculteurs, en mettant l’accent sur celui relatif au foncier agricole. «Le problème du foncier agricole est la pierre angulaire de tout développement agricole. Il devient un réel handicape pour la progression de leur activité, notamment le développement de la production agricole nationale et locale», a-t-il expliqué.

Devant ce constat, le ministre précise que «l’absence de contrats de jouissance est un frein pour toute action de redynamisation du secteur, car les banques exigent un contrat de jouissance pour tout financement en subvention ou prêt de quelque nature que ce soit» ; la résolution d’autres problèmes est aussi tributaire de l’obtention de ce document.



Les terres non exploitées seront récupérées et réaffectées



Cette doléance intervient alors que l'opération de conversion des terres agricoles du domaine privé de l'État, en concessions, semble toucher à sa fin, selon les annonces du ministère de l'Agriculture. En effet, les actes de concession pour les exploitants des EAC (Exploitations agricoles collectives) et EAI (Exploitations agricoles individuelles) convertissent, de fait, selon la loi portant réorganisation foncière de ces exploitations, leurs droits de jouissance à vie en droits de concession d'un délai de 40 ans renouvelable. Dans ce même ordre d’idées, M. Bouazghi a fait savoir que des commissions ont été mises en place sous l’autorité des walis et en contribution d’autres acteurs, à l’instar des agriculteurs, à travers les chambres agricoles locales, les directions de l’agriculture, les directions des biens domaniaux, précisant que «ces commissions ont obtenu toutes les prérogatives pour la sécurisation de ces agriculteurs», ajoutant que «cette même commission intervient pour la récupération des terres non exploitées».

Au-delà, l'État devrait récupérer les terres non exploitées, après confirmation de leur abandon, pour les réaffecter, en vue de leur exploitation. En tout, il y avait 218.000 exploitants et 2,5 millions d'hectares de terres du domaine privé de l'État concernés par cette loi, qui «sécurisera» ces exploitants en réglant, définitivement, le problème du foncier agricole et «rentabilisera ce riche potentiel agricole», a expliqué le ministre.

Depuis la circulaire 10-03, plus de 108.400.000 hectares ont été attribués, dont plus de 200.000 hectares qui ont été orientés vers les investisseurs porteurs de projets d'investissements intégrés, qui cadrent avec les objectifs du ministère (production de tomate, lait, fourrages, céréales), selon le ministère, qui rappelle, en outre, les programmes de prise en charge des jeunes, que l'État accompagne avec des programmes comme l'énergie, l'eau, les pistes et les routes.

Il a expliqué que «Toutes les politiques tendent vers la hausse de la SAU, qui sera assurée par cette approche de mise en valeur des terres. Avec le prochain quinquennat, on aura 9 millions d'hectares», a-t-il affirmé, faisant référence aux «études, en cours, pour un potentiel de 600.000 ha dans le Sud et les Hauts Plateaux dont 400.000 ha sont en chantier «.

La surface agricole utile (SAU) de l'Algérie est d'environ 8 millions d'hectares (3,5% de la superficie totale), dont 700.000 hectares, seulement en irrigué, et ne dispose pas en réalité de grandes superficies ou d'exploitations agricoles.

Par ailleurs, le premier responsable du secteur a souligné que «la préservation des terres agricoles est une obligation réglementaire, dont la protection des terres à haut rendement, auxquelles il ne faut pas toucher», alors que celles dites pauvres sont mises en valeur». Pour leur part, les exploitants agricoles qui ne cultivent pas leurs terres seront déchus, selon ce même responsable. La menace vise essentiellement les EAC et les EAI.

