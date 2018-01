M. Hocine Necib à Djanet : « La situation de l'eau est positive »

Le ministre des Ressources en eau, M. Hocine Necib, a qualifié, hier, que la situation des ressources en eau dans la wilaya déléguée de Djanet de «positive», et ce grâce aux investissements consentis par l'Etat et qui ont permis d'offrir quotidiennement de l'eau potable de bonne qualité à toute la population de la wilaya déléguée. Cependant, selon le ministre, il n'en demeure pas moins que des efforts et des améliorations devraient être entrepris.

De notre envoyée spéciale

à Illizi, Salima Ettouahria



«Nous avons décidé d'envoyer une équipe dans l'urgence à l'Algérienne des eaux (ADE), pour permettre d'améliorer le service public de l'eau potable et espérer augmenter le volume horaire. Aujourd'hui nous sommes sur un volume de 12 heures par jour et toutes les conditions sont réunies pour arriver a une distribution continue de l'eau potable».

En matière d'assainissement, le ministre a également noté avec satisfaction le progrès appréciable réalisé au niveau de la wilaya de Djanet. Le ministre a cité à ce titre la station d'épuration de la ville de Djanet qui va permettre non seulement de remplir ses fonctions dans la protection de l'environnement et de la ressource hydrique mais également d'apporter une valeur ajoutée en matière de santé publique. Elle va permettre d'offrir une ressource qui est l'eau épurée pour les agriculteurs qui affichent beaucoup d'ambition dans le développement de l'agriculture dans cette wilaya qui dispose d'un énorme potentiel dans ce domaine.

Par ailleurs, le ministre a inspecté le projet de transfert de l’eau potable, mis en service au quartier Ifri. Composé de six forages, ce projet de transfert assure l’alimentation en eau potable de la ville de Djanet et du quartier Ifri, depuis la station de pompage de Tigherghart vers les réservoirs d’eau implantés au quartier d’Ifri. Sur site, il a insisté sur la rénovation des canalisations d’adduction de l’eau de la zone de Kennafer vers Djanet sur une distance de sept kilomètres et ce, en raison de leur vétusté et dans l’objectif d’assurer une bonne adduction de l’eau, quotidiennement.

L’autre problématique qui à été posée dans cette wilaya et qui est récurrente est, selon M. Necib, celle de la maîtrise de l'écoulement de l’oued Djanet. À cet effet, une série de décisions à été prise par le ministre dont la plus importante est de lancer dans les meilleurs délais une étude globale et intégrée pour endiguer ce phénomène. «Des initiatives, prises par les autorités locales, ont permis d'engager des travaux de protection que nous allons soutenir et encourager à travers cette étude intégrée», à indique le ministre soulignant que tous les moyens seront déployés à même de sécuriser durablement et définitivement Djanet de ce fléau naturel.

Enfin, le ministre des Ressources en eau a clôturé sa visite dans la wilaya d’Illizi par l’inspection de la station de traitement des eaux usées de Djanet, mise en exploitation en 2014. Il a, sur site, souligné la nécessité d’y apporter des réaménagements techniques afin de l’élargir, d’accroître sa capacité et d’exploiter ses eaux traitées à des fins d’irrigation agricole, dans le but à la fois de préserver les nappes hydriques souterraines et l’environnement de façon générale.

S. E.