M. Abdelghani Zaâlane : « 220 milliards consacrés à la sécurisation des frontières sud »

Le ministre des Travaux publics et des Transports a annoncé, hier, qu’une enveloppe de 220 milliards de dinars est consacrée à un programme national de sécurisation des frontières sud et ce, à travers l’ouverture de nouvelles liaisons routières.

Lors de son exposé présenté devant les membres du Conseil de la nation, M. Abdelghani Zaâlane a indiqué que «ce programme qui concerne pas moins de 16.000 kilomètres de nos frontières terrestres tend également à fixer les populations sur place». M. Zaâlane qui était convié par la commission d’équipement et du développement local du Conseil de la nation à s’exprimer sur les projets structurants des Travaux publics et des Transports, a également fait savoir que le montant global des investissements dans ces deux secteurs s’élève, de 1999 à nos jours, à 10.000 milliards de DA. Cette enveloppe conséquente démontre, poursuit le ministre, tout l’intérêt accordé par le Président de la République à ces deux secteurs considérés comme étant stratégiques, voire, la locomotive de développement durable. Il a ajouté que même si l’impact escompté des projets initiés dans ce domaine n’est pas perceptible à court terme, il s’agit, cependant, de projets qui assurent la préservation de la sécurité et de l’indépendance du pays, qui consolident ses différentes potentialités et qui créent les conditions optimales à même de donner une nouvelle dynamique à d’autres secteurs d’activités. Aussi, et tout en mettant l’accent sur l’importance des infrastructures de base dans le développement économique, il notera que ces projets augurent de la relance de notre économie nationale et que la modernisation des ports et aéroports, l’acquisition d’autorails et de pièces de rechanges pour l’entretien n’est pas une sinécure et qu’il en est de même pour la réalisation de l’autoroute Est-Ouest, les accès de la voie rapide, pour la route Nord-Sud et pour le programme de sécurisation des frontières terrestres du sud du pays, tout au long des 16.500 kilomètres.

S’attardant ensuite sur la question de l’autoroute Est-Ouest, le ministre des Travaux publics et des Transports a révélé que les travaux du dernier tronçon de cette autoroute prendront fin au cours du premier semestre 2019.

Il explique toutefois que le tronçon de 84 km, en suspens, n’est pas chose facile à réaliser à cause, notamment de la remontée des eaux dont souffre cette région de l’est du pays (El Tarf). Si la finalisation du tronçon restant est prévue pour le premier semestre de l’année prochaine, il n’empêche cependant que le parachèvement de l’ensemble des structures d’accompagnement est attendu pour fin 2018.

Il s’agit notamment de 48 stations de paiement, outre les sept autres au niveau des échangeurs, de deux centres de maintenance, de l’installation du réseau de la fibre optique, de celui de la surveillance vidéo, les transmissions, la radio FM, les panneaux à messages, du système de gestion de la circulation routière et d’un système de prévisions météorologiques, etc.



Un secteur avec des projets structurants fort ambitieux



L’on apprend aussi que sur une vingtaine de pénétrantes au niveau de cette autoroute, treize sont actuellement en voie de réalisation.

A retenir, également, l’année de 2018 verra la mise en service de nombreux projets à l’image de ceux relatifs à l’achèvement du métro et du tramway.

En effet, lors de son exposé, le ministre des Travaux publics et des Transports a assuré que la mise en service des extensions de métro allant de la Grande Poste vers la place des Martyrs et de Hai El Badr vers Ain Naâdja aura lieu incessamment. Il en est de même pour le tramway d’Ouargla attendu pour mars prochain alors que celui de Sétif entamera le service dès mai 2018. Il y aura également une extension qui concernera le tramway de Constantine pour aller de Zouaghi à Ali Mendjeli. Le ministre qui évoquera en cette même occasion, la relance du projet du tramway de Mostaganem, dira que le métro vers l’aéroport d’Alger est prévu pour 2021 et que les «travaux sont en cours pour réaliser les extensions Ain Naâdja - Baraki et place des Martyrs - Bab El Oued». Cela dit, l’on n’aura pas de plus amples informations sur les délais de ces projets d’extension.

S’agissant des projets d’aéroports, il a été mis en exergue que les aéroports d’Alger et d’Oran seront réceptionnés au courant de l’année 2018 et que l’on s’attelle actuellement à réaliser une nouvelle tour de contrôle. Il convient de rappeler dans ce contexte que la flotte aérienne a été renforcée par l’acquisition de 16 avions en 2016 ; ce qui a eu pour effet de revoir à la baisse la durée de vie des appareils. Aussi, cela a permis à la compagnie nationale aérienne d’assurer des dessertes avec des destinations lointaines, à l’image, par exemple, de Pékin et de Montréal. D’autre part et pour ce qui est du programme de développement de la consolidation de la flotte maritime, il est prévue l’achat de 26 navires pour que l’on puisse augmenter notre part de marché à hauteur de 25% d’ici à 2025. Jusqu’à l’heure actuelle, 10 navires ont été acquis. Il s’agit essentiellement de céréaliers. Cela dit, cette opération nécessité notamment une série de formation au profit des mécaniciens, des matelots, etc.

Suite à l’exposé exhaustif qu’à présenté le ministre des Travaux publics et des Transports devant la commission d’équipement et du développement local du Conseil de la nation, les membres de la commission ont vivement salué le contenu du programme et les réalisations enregistrées à ce jour.

Soraya Guemmouri

Air algérie : améliorer l’image de marque de la compagnie

«Mettons de côté les problèmes des travailleurs d’Air Algérie et essayons d’améliorer la situation financière et l’image de la compagnie nationale», c’est en ces termes qu’a répondu le ministre des Transports et des Travaux publics, M. Abdelghani Zaâlane, aux questions des journalistes sur les mouvements de débrayage observés ces derniers jours au niveau de la compagnie.

Le ministre a également annoncé que le «staff dirigeant d’Air Algérie est actuellement en phase d’élaborer un plan de développement de l’entreprise» et demande aux travailleurs d’Air Algérie de mettre «l’intérêt de la société au-dessus de tout», tout en soulignant qu’Air Algérie connaît des «difficultés financières» mais «qu’elle n’est pas en situation de faillite».

Pour rappel, un mouvement de grève entamé a été entamé jeudi après-midi, par le personnel navigant commercial de la compagnie aérienne nationale Air Algérie et a engendré plusieurs retards de vols prévus sur le réseau domestique, ainsi que sur des lignes internationales, suscitant «surprise» et «colère» chez les voyageurs.

Cette nouvelle grève, entamée après celle de lundi dernier, a été déclenchée par des stewards et hôtesses d'Air Algérie par solidarité avec leurs collègues concernés par les sanctions prises par la direction générale de la compagnie pour incitation à une grève «illégale».

Air Algérie a annoncé jeudi avoir pris des «mesures administratives» contre sept personnes qui avaient incité à la grève du personnel navigant commercial lundi dernier, grève déclarée «illégale» en vertu d'un jugement en référé.

S. G.