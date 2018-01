REGARD : Un seul crédo, l'Algérianité

A force d’individualisme et d’indifférence, beaucoup de nos compatriotes en sont arrivés à perdre de vue cette vérité axiomatique : il n'est pas de peuple qui ne progresse. Ou ce peuple fait pousser plus de blé, ou il fabrique plus de véhicules. En fait les compatriotes en question —qui heureusement ne se comptent pas par centaine de milliers— s'échinent à ne regarder, pour l’heure, que ce qui leur sied, que ce qui leur plaît. En revanche, il leur déplaît de constater que d’autres peuples, ne serait-ce que dans la périphérie méditerranéenne immédiate, sont en train d’avancer très vite. Ces peuples avaient du retard par rapport au notre, certes. Ils l’ont encore dans certains domaines, c’est encore vrai. Mais ce retard, ils sont en train le combler à grandes enjambées. Il faut dire qu'ils ne sont pas, comme le nôtre, souvent en butte aux récurrentes manifestations de l’intégrisme religieux et d'une frange de planqués de tous profils, qui ont cette inclination consubstantielle à annihiler tout ce qui bouge, tout ce qui vit.

Ce que ces compatriotes se doivent de savoir, en revanche, c’est que les Atlas que nous imprimons sont en passe d’être périmés. Pour cause, notre «géographie» humaine retrouve certes peu à peu son dynamisme des années d'avant la décennie noire, mais le fait plutôt laborieusement, alors que celles des autres peuples sont en net mouvement. Chaque peuple, sur la carte, devrait ainsi être affecté de son coefficient de progression, sinon la carte ne veut rien dire. Et même, elle est trompeuse car elle étale tout sur un même papier. La carte du monde nous abuse en ce qu’elle ne différencie les peuples que par le terrain qu’ils occupent.

Autre défaut : les cartes omettent de signaler quels points du monde sont en ébullition ; bien entendu au sens travail et dynamisme du terme. On nous dira qu’il y a des organismes spécialisés dans ce genre d’analyse, nous le concédons. Mais pour autant, cela devrait-il justifier l'apathie et l'inertie qui nous freinent dans notre élan vers le progrès, vers la modernité ? Or le meilleur moyen de défendre sa place, quel que soit l'Atlas sur lequel on figure, c’est de ne plus se laisser aller au fatalisme qui consiste à énoncer, entre autres assertions, que les Etats-Unis sont les «maîtres du monde», qu’il faut donc se plier à leur volonté de faire des pays musulmans des ersatz, pour ne pas dire des clonages «urbi et orbi» de l’Arabie Saoudite ou du Qatar. Sauf pour des raisons d’ordre sécuritaire, les nations qui se soumettent à cette logique et s’enferment dans leurs frontières, s’asphyxient. Les grands courants novateurs trouvent leurs voies en dehors d’elles. En définitive, serait-ce trop demander que nombre de nos compatriotes, qui se sont laissés entrainer dans les voies de l'inertie, de l'apathie, de l'incivisme prédateur et du charlatanisme comme moyens d’expression, s’engagent au plus vite dans celles du retour à une sagesse qui ne saurait être ni une vile docilité, ni un compromis douteux qui aliènerait irréversiblement l’avenir républicain du pays ? On ne voit pas en tout cas, d’autre moyen pour eux de regagner leur dignité, leur propre estime. Et, ce qui est encore plus important que ne l’imaginent la plupart d’entre eux, l’estime de la communauté nationale, voire de la communauté des nations pour le pays dans lequel ils vivent.

Autrement dit, toute l’urgence est là, les Algériens d’aujourd’hui se doivent résolument d’agir pour accélérer davantage le redressement socio-économique et culturel de notre pays. Ils se doivent d'agir afin que l’Algérie de demain n’ait plus à subir l’opprobre en se présentant avec une pyramide des valeurs inversée. Afin qu’elle puisse se réinsérer en douceur dans la mondialité, avec une pyramide des valeurs remise en place, réhabilitée dans ses fondements socioculturels les plus authentiques. Une Algérie qui, à travers son algérianité enfin recouvrée, inspirera de nouveau le plus grand respect aux quatre points cardinaux.

Kamel Bouslama.