A l’Ouest du pays : Des précipitations salutaires

La région Ouest a renoué ces derniers jours avec la pluie et les fortes précipitations. Il a même neigé à Mascara et à Sidi-Bel-Abbes. La wilaya d’Oran, habituellement faiblement arrosée, a eu aussi sa part de pluie avec tous les désagréments que cela engendrent (routes et trémies inondées, accumulations des eaux etc).



Les premiers flocons de neige sont enfin tombés à travers presque toutes les localités des wilayas de Mascara et de Sidi Bel-Abbès qui se sont drapées d’un manteau blanc au grand plaisir des enfants qui sont sortis en dépit du froid polaire qui sévit dehors ne les a pas empêchés de décorer les rues, artères et cités d’habitation de bonhommes de neige. Satisfation pour les commerçants qui se frottent les mains quant ils s’agit d’écouler leurs marchandises, notamment les appareils de chauffage et résistances de tous genres, le bois de chauffage, bonnets, bottes et vêtements de laine et bonbonnes de gaz butane qui commence à se faire désirer tant la vague de froid sibérien n’ont pas découragé les uns et les autres d’aller chercher cette source d’énergie là où elle se trouve chez les plus futés parmi les revendeurs en cédant ce produit à un prix revu à la hausse. La circulation, à l’heure où nous mettons sous presse cet article, n’est pas perturbé et les services de la Protection civile et des secours sont prêts pour d’éventuelles interventions. Cette vague de froid accompagnée de pluies bienfaitrices et de neige a suscité la joie des fellahs de la région de Béni Chougrane, et tout porte à croire que l’année sera bonne quant au rendement maraîcher et céréalier, nous dit Abdallah, un fellah de Oued El Abtal, qui croit dur comme fer, que la saison agricole est sauvée du spectre de la sécheresse conte le lequel, ajoute-t-il, nous avons accompli la prière d’El Isstiskaa et nos vœux ont été exaucés. Cela permettra à coup sûr de remplir les barrages de la région pour les besoins de l’irrigation et de l’AEP, au grand bonheur de la population.

En effet, la ville de Mascara et ses environs a mis son manteau blanc pendant quelques heures,à la grande satisfaction des jeunes adolescents dont certains n’ont jamais vu la neige. En effet, il a neigé durant la nuit du samedi au dimanche sur l’ensemble des sommets élevés de la région mascaréenne, Ain Fares, El Bordj Nesmoth et Aouf, une importante couche de neige a couvert l’ensemble des monts et des champs. La plaine de Ghriss et Tighennif n’ont pas connu cette vague de neige mais une bonne pluie était au rendez-vous.



Les dernières précipitations favorablement accueillies



A Sidi Bel-Abbès, les agents de la direction des travaux publics, appuyés par les éléments de l’ANP, ont réussi à rouvrir plusieurs routes paralysées, ces dernières 48 heures par les neiges, notamment dans la partie sud de la wilaya. Il s’agit particulièrement de la RN 13 reliant Telagh à Ras El Ma, de la RN 95 reliant Ras El Ma à Moulay Slisen, de la RN 94 reliant Merine aux communes de Tafasourt et Toudmout. Plusieurs autres chemins de wilaya ont été aussi dégagés. Ces mauvaises conditions climatiques ont eu pour conséquence un accident de la route, à proximité de la localité de Tafasour, la collision suivie d’un dérapage d’un bus et d’un véhicule léger a fait 7 blessés, indique-t-on de source de la protection civile. Dans la wilaya d’Aïn Temouchent, réputée pour sa vocation agricole, les agriculteurs ont favorablement accueilli ces dernières précipitations venues au bon moment et annonciatrices d’une bonne saison agricole. C’est le cas également dans les wilayas de Tiaret et de Tlemcen, où les gens de la terre ont retrouvé espoir après de longues semaines de sècheresse. Selon les services de l’hydraulique d’Aïn Temouchent, quelque 32 mm de pluies ont été enregistrés ces dernières 48 heures alors que depuis le début du mois de janvier, la pluviométrie a été de l’ordre de 70 mm. Ces fortes précipitations ont eu un impact positif sur les réverses hydriques emmagasinées dans les différents barrages. Les trois ouvrages Kramis, Chlef et Kerrada que compte la wilaya de Mostaganem ont enregistré un taux de remplissage de l’ordre de 97 % soit quelque 142 millions m3. Par ailleurs, le barrage Bouguerra , dans la wilaya de Tissemsilt, a enregistré un apport de 300.000 m3 d’eau à la faveur des dernières précipitations portant ainsi ses réserves à 9,9 millions m3 d’eau.



L’avis d’un expert



Interrogé par l’APS, l’universitaire et expert en agronomie Azziz Mouats a estimé que ce mois de janvier qui tire à sa fin se distingue, en ce qui concerne la région Ouest, par une pluviométrie salutaire. Contrairement aux années précédentes, la répartition des précipitations et leur régularité ont des effets bénéfiques pour la quasi-totalité des cultures prennes et saisonnières, a-t-il dit, faisant constater que durant la première quinzaine, des températures anormalement élevées ont été à l’origine d’un début de printemps en total décalage avec les besoins physiologiques des arbres fruitiers, dont certains, revigorés par une chaleur inhabituelle ont répondu par un débourrement hasardeux .

Heureusement que durant la seconde quinzaine de ce mois de janvier, des températures plus conformes à la saison ont repris le dessus, accompagnées de pluie et parfois de neige et de grêle dans plusieurs wilayas, a encore souligné Azziz Mouats. Le même expert a relevé que les vents violents ayant entrainé un dessèchement prononcé des sols, ont provoqué un début de stress hydrique au niveau des couches superficielles. Aziz Mouats a, toutefois assuré que pour les plantes à cycle court, les récoltes seront au rendez-vous, alors que dans les terres intérieures de Tlemcen, Sidi Bel-Abbès, Saïda, Mascara, Relizane et Tiaret, ces pluies étaient fortement attendues en ce qui concerne les fourrages et les céréales . Le froid intense qui vient de s’installer sera très bénéfique pour ces cultures qui ont besoin d’une période de froid pour pouvoir accomplir la vernalisation, une étape physiologique indispensable à la floraison et à la fructification, a ajouté ce spécialiste.

Aps/A. Ghomchi