L’impact de l’image sur l’opinion publique : L’art, une communication positiviste

Le traitement artistique des évènements dans le monde a été mis en exergue à l’institut d’espagnol d’Alger à travers une conférence basée sur le dialogue avec le public d’un certain nombre d’artistes et de cinéastes présents pour échanger des idées, l’expérience et les points de vue des intervenants au cours d’un riche débat avec l’assistance.

A l’issue de la projection du court métrage, de 26 mn, intitulé « Variation Guernica », réalisé en 2012 par Guillermo G. Peydro, la plasticienne Djahida Houadef a souligné les répercussions du traitement artistique des différents évènements d’actualité sur l’opinion publique, notamment la sphère de la violence qui s’élargit dans le monde. C’est pourquoi, il est difficile pour certaines personnes, notamment celles qui s’inspirent de tout ce qui est beau, de regarder « le mal à la télé » voulant pour preuve que des programmes de télévision « témoignent » de cette atrocité qui monte crescendo et provoque plus de pression sur l’opinion publique. Lors de son intervention, la plasticienne a parlé de son expérience qui est riche du « combat contre le mal et pour le beau ». Abondant sur ce sujet sensible et tentant d’analyser tous les tenants et aboutissants de cette problématique contemporaine sur la base de son activité d’artiste peintre, elle dira : « Je cherche la sérénité dans mon travail.

Je combats en voulant faire passer un message le plus positif qui soit même si la réalité est amère, parce que faire du mal c’est facile, et que c’est vraiment triste de voir un homme faire du mal à son pareil. c’est pour cette raison que les artistes cherchent à faire prendre conscience chez les gens sur ce qui devrait être une bonne action à travers la thématique du beau. » Pour sa part, l’artiste Mouna Benammani dira que le message de l’œuvre artistique passe avant toute chose et réflexion car il y a avant tout nécessité urgente de préserver la vérité. Le cinéaste Salim Aggar a, quant à lui, souligné l’importance de traiter artistiquement tous ces problèmes de violence véhiculés par les images en exploitant justement les différents canaux de communication, qu’il s’agisse de l’histoire ancienne ou contemporaine et des évènements actuels du monde, car le mal commence à prendre forme avec l’extension de la violence à l’échelle internationale, qui est due à des causes sociétales, économiques et à la concurrence à l’armement, etc. Lors du débat ouvert avec le public, les intervenants ont focalisé leurs interventions, chacun à sa manière, sur le rôle de l’artiste qui doit être flexible à toutes les situations qui persistent dans notre temps.

Hichem Hamza