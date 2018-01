Le Coin du copiste : Le nouveau monde arabe

Antoine Sfeir est connu pour sa notoriété publique par ses interventions où il distille quelques avis et pronostics concernant l’actualité du monde arabe. Lorsque l’actualité est en butte à une problématique politique, il n’est pas rare de le voir sur les écrans de télévisions étrangères pour donner des explications et ses analyses pointues sur les événements souvent tragiques endurés par les populations des pays arabes. Cet ancien co-responsable du service étranger du quotidien francophone libanais « L’Orient-Le jour », comme le rapporte un quotidien indépendant algérien, a écrit de nombreux articles sur les colonnes de ce journal entre 1968 et 1976. On sait qu’il a participé l’année suivante à la fondation du journal

« J’Informe » et qu’à la fin des années quatre-vingt, il poursuit dans cette voie en devenant journaliste dans d’autres journaux comme « La Croix » et « Le Pèlerin ». On lui doit beaucoup d’autres interventions dans des quotidiens comme

« Le Point », « L’Opinion » et

« Le Figaro », également des collaborations dans des revues connues à l’instar de « Esprit », « Etudes », « Asie moderne » et « Politique internationale ». Il y a quelques jours, le politologue a animé une conférence à l’Institut français d’Annaba où il a présenté une communication sur « la possibilité de l’émergence d’un monde nouveau dans le monde arabe pour peu que les peuples qui s’en revendiquent dépassent les préjugés et fassent preuve d’objectivité ». Sur cette thématique choisie, le conférencier s’exprimera en ces termes : «Oui, il y a l’émergence d’un monde nouveau dans le monde arabe, mais on n’en parle pas. Ce sont les jeunes qui représentent 70% de la population des pays arabes et qui sont au chômage et qui ne pensent qu’à partir, mais partir c’est risquer de perdre ses origines et ressembler à cet arbre sec qui ne finit pas de mourir. Cette jeunesse, qui est pleine d’allant, d’imagination et d’initiatives, est aujourd’hui la chance de nos sociétés, c'est par elle que viendra le renouveau. » Empêtré dans des conflits sanglants et sans fins pour certains pays, l’orateur s’est voulu rassurant lors de son intervention dans la grande salle de l’hôtel Sabri qui a drainé une grande foule. Antoine Sfeir a surtout désiré, lors de son déplacement en Algérie, communiquer au public un message d’espoir contre tous ceux qui veulent noircir le tableau, un message positif adressé en direction des nouvelles générations qui constituent l’avenir des pays. En tant que directeur des

« Chaiers de l’Orient » et président du Centre d’étude et de réflexion sur le Proche-Orient, le conférencier, s’appuyant sur tout ce qui ce passe dans les pays menacés par les tiraillements idéologiques, a exhorté les jeunes « à s’armer de savoir pour se libérer des tenants de l’obscurantisme qui s’attèlent à les diviser plutôt qu’à les rassembler ».

L. Graba