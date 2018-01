Coopération algéro-américaine : Un partenariat diversifié

Au sujet de la mise en œuvre du programme de coopération et de partenariat algéro-américain, M. Smaïl Chikhoune, président du Conseil d’affaires algéro-américain, souligne le caractère diversifié de ce partenariat. Il évoque de nombreux projets et par la même de consortiums, tel que celui de Brezina dans la wilaya d’El Bayadh.

Un projet global qui serait à même de contribuer considérablement à la réduction de la facture d’importation des semences de pommes de terre, des céréales ainsi que la production de lait et voire par la suite la transformation de lait frais en lait en poudre puisqu’il est question dans ce même projet de lancer une ferme de vache laitière. L’importance de tels projets, souligne Smaïl Chikhoune, dans l’entretien qu’il nous a accordé, réside dans le fait que le partenaire américain apporte aussi bien les 49% du capital que le know-how aussi bien managérial que technique. «L’atout du partenaire américain est surtout dans le transfert de technologie, c’est un consortium qui a réuni des experts de différentes spécialités, je citerai par exemple M. Dirk Parkinson, qui est le plus grand producteur de semence de pomme de terre dans l’Idaho, M. Ted Gribble, de Californie qui a, à lui seul, élaboré et fait le design de plus de 5.000 fermes de vaches laitières aux USA et a travers le monde», a-t-il indiqué. Pour ce qui est du Dialogue stratégique algéro-américain, auquel le Président Abdelaziz Bouteflika et le Président Barack Obama avaient fixé des missions de grande portée, il répond à une volonté des deux pays d’identifier des opportunités d’affaires pour accroître leur coopération bilatérale, mais aussi pour discuter et élaborer des nouvelles opportunités de coopération dans les domaines politique, sécuritaire, économique, éducatif et même culturel. Dans ce sillage, les Etats-Unis avaient affirmé leur soutien pour le développement du secteur de l’énergie de l’Algérie, notamment dans le domaine des technologies des énergies renouvelables et des hydrocarbures conventionnels et non-conventionnels. Il rappelle aussi que l’Algérie et les Etats-Unis tiennent régulièrement leur rencontre annuelle pour les discussions sur l’accord-cadre sur le commerce et l’investissement (Tifa). La prochaine réunion pour la 6e session se déroulera à Washington, probablement au premier semestre 2018, a-t-il annoncé. Cet accord vise à instaurer un dialogue économique annuel et à renforcer les relations d’affaires et le commerce entre les entreprises des deux pays. Le conseil d’affaires algéro-américain organisera avec le soutien de l’ambassade d’Algérie à Washington, ainsi que l’ambassade des USA à Alger, d’Algex et de la Safex, au courant de la première semaine du mois de mars 2018, une journée d’information sur le programme SGP. Il y aura aussi l’organisation à Washington DC du 10 au 15 septembre 2018 d’une grande foire d’exposition des produits algériens afin de promouvoir l’exportation de ces produits vers les USA, a-t-il ajouté. M. Chikhoune rappelle aussi la volonté des deux parties, depuis la signature du protocole d’accord entre le ministère algérien de la Santé et l’association pharmaceutique américaine, PhRMA, d’aller ensemble vers le développement de l’industrie pharmaceutique, en s’appuyant sur les différents partenariats entre SAIDAL et l’américain Pfizer, également tous les partenariats entre les grands laboratoires américains Merck, Lilly, Abbott, Celgene, Amgen avec des groupes algériens privés, et récemment Janssen du groupe Johnson & Johnson avec un groupe algérien privé pour la fabrication de produits d’oncologie.

Par ailleurs, notre interlocuteur affirme que les secteurs de l’ éducation et de la culture ne sont pas en reste, notant que la fondation algéro-américaine pour la culture, l’éducation, la science et la technologie active énormément pour créer un pont entre la diaspora algérienne vivant aux USA et leurs compatriotes d’Algérie en proposant des projets dans des domaines de la santé, des énergies renouvelables, de l’enseignement, de la culture et de l’art.

Farid Bouyahia