Coupe des aides américaines à l'UNRWA : Manifestations et grève générale à Ghaza

Les Palestiniens, habitants de Ghaza notamment, observent au quotidien des actions de protestation pour protester contre la coupe des aides américaines à l'UNRWA, dont les employés sont entrés en grève générale lundi pour préserver les droits les plus élémentaires assurés, jusque-là, par la communauté internationale à quelque 5,3 millions de réfugiés palestiniens.

Après la coupe des aides américaines à l'UNRWA (Office de secours et de travaux pour les réfugiés palestiniens dans le Proche-Orient), les Palestiniens organisent des manifestations quasi-quotidiennes et l'enclave côtière, déjà confrontée à un blocus israélien depuis 2006, est, selon des médias «au bord de l'effondrement économique». Les employés de l'UNRWA relevant de la bande de Ghaza sont entrés en grève générale à travers nombre de secteurs. Dans le cadre de l'action, des dizaines de milliers d'élèves n'ont pas rejoint les bancs de l'école, tandis que les enseignants manifestaient devant le siège des Nations unies. Pour lundi, 29 janvier, une marche était

prévue également pour réclamer le droit des réfugiés palestiniens à l'éducation, la santé et à d'autres frais pour s'approvisionner en denrées alimentaires, a annoncé le secrétaire de l'Union des fonctionnaires, Youssef Hamdouna. La semaine dernière, des manifestations semi-spontanées ont eu lieu presque quotidiennement, suivies majoritairement par des civils qui n’ont pas de revenus et qui espèrent sensibiliser la communauté internationale à leur situation critique.



Des activités économiques en baisse



Les habitants de la bande de Ghaza affrontent de manière de plus en plus inquiétante les pénuries alimentaires. Il y a d’ores et déjà des cas de familles qui n’ont tout simplement plus rien à manger et les coupes effectuées dans le budget de l’UNRWA sont venues empirer les choses à Ghaza. Quelque 13 000 responsables de l’agence onusienne ne pourront s’attendre qu’à recevoir la moitié de leurs salaires le mois prochain suite aux coupes américaines, selon des médias. Et c’est ainsi que l’activité économique, à Ghaza, a été réduite de manière spectaculaire. Selon des données officielles, les chiffres du chômage ont atteint les 46,6 %. Plus d’un million de personnes —la moitié de la population— a besoin de colis alimentaires pour passer le mois. Selon les Palestiniens, il y a plus d’un an, le nombre de camions de transport de produits divers qui entrait dans la bande de Ghaza oscillait entre 800 et 1000 par jour. Il est tombé à une moyenne de 370 aujourd’hui. Les Ghazaouis n’ont plus d’argent à dépenser. Pour parer à la situation, l’UNRWA, a lancé récemment une campagne mondiale de levée de fonds baptisée «La dignité n’a pas de prix» pour récolter 500 millions de dollars en vue de compenser les coupes aux contributions américaines à son budget. Le Commissaire général de l’UNRWA, Pierre Kraenbühl, a souligné que cette campagne entend ainsi répondre à la situation critique dans laquelle se trouve l’agence, notamment pour ce qui est de la scolarisation de 525.000 élèves palestiniens inscrits dans les quelque 700 écoles gérées par cet organe dans les territoires palestiniens et dans les pays de la région. La campagne intervient en parallèle à l’appel lancé aux Etats membres des Nations-Unies d’apporter des contributions financières supplémentaires pour équilibrer le déficit budgétaire de l’UNRWA suite à la réduction drastique des contributions annuelles des Etats-Unis, premier contributeur au budget de cette agence onusienne créée en 1949, a précisé M. Krahenbühl. La semaine dernière, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, s’était déclaré «très inquiet» par rapport à la situation financière de l’UNRWA et des conséquences que cette situation pourrait avoir dans la région.

Le chef de l’ONU, qui examine la possibilité de convoquer une réunion autour de la question de la décision américaine sur l’UNRWA, a souligné que l'agence, fournit des «prestations vitales aux réfugiés palestiniens à la fois dans les territoires palestiniens, en Jordanie, au Liban et en Syrie». Ces prestations sont d’une «extrême importance non seulement pour le bien être de ces populations (…), mais il s’agit aussi d’un facteur important de stabilité dans la région», a-t-il estimé.



Les Palestiniens n'abandonnent pas leurs droits



En considérant El Qods comme capitale d’Israël et en initiant le processus du transfert au sein de la ville sainte de l’ambassade américaine, le président américain Donald Trump «a poignardé dans le dos les Palestiniens», avait déclaré l’envoyé à Washington de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), Husam Zomlot. S’exprimant devant l’Institut du Moyen-Orient, un think-tank de Washington, Husam Zomlot a estimé que Trump «a violé sa promesse : «Je ne veux pas imposer, je ne veux pas dicter». Ensuite, on vient et on exclut ce qui est le coeur de la solution à deux états, a commenté Zomlot.

Il a ensuite comparé cette action à «un coup de poignard dans le dos». «Vous n’avez pas ôté El Qods de la table des négociations, c’est la table entière que vous avez retirée», a-t-il clamé. «Aucun Palestinien n’y reprendra place», a-t-il rétorqué. Beaucoup de gens pensent que les Palestiniens sont dans le pire état de faiblesse qu’ils n’ont jamais connu, a expliqué Zomlot, indiquant que les menaces de Trump, notamment le retrait des aides financières, n’affaibliraient pas la position des Palestiniens et ne les détermineraient pas à se réengager dans les pourparlers avec la Maison Blanche. «Si le choix, est d’affamer la population de Palestine ou d’abandonner nos droits», a-t-il dit, «la population ne choisira pas d’abandonner ses droits», a-t-il conclu.

Conseil de sécurité

La Palestine va demander la pleine adhésion

Le ministre palestinien des Affaires étrangères, Ryadh Malki, a déclaré lundi que son ministère déposerait une demande auprès du Conseil de sécurité de l'ONU en février pour obtenir la pleine adhésion de l'Etat de la Palestine ainsi que la protection internationale des Palestiniens sous occupation israélienne. Dans des communiqués diffusés par la chaîne de radio publique palestinienne, Voice of Palestine, M. Malki a déclaré que la Palestine appellerait la communauté internationale à respecter la résolution 2334 adoptée en décembre 2016 par le Conseil de sécurité, qui concerne les colonies juives des territoires palestiniens occupés. L'Etat de Palestine cherche à obtenir l'adhésion complète depuis 2011 et n'a obtenu que le statut d'observateur en 2012. Plusieurs réunions sont déjà prévues à l'ONU, dont une séance du Conseil de sécurité à huis clos le 20 février prochain sur la situation au Moyen-Orient, suivie d'une session ouverte le lendemain. M. Malki a déclaré que le président palestinien, Mahmoud Abbas, participerait à la troisième séance du Conseil de sécurité, le 23 février, et en profiterait pour discuter des problèmes au Moyen-Orient avec les hauts dignitaires présents.

Les autorités palestiniennes se préparent pour une réunion des bailleurs de fonds à Bruxelles qui se tiendra cette semaine, une réunion des ministres des Affaires étrangères arabes prévue au début du mois de février pour discuter de l'action internationale à mener suite à la décision du président américain, Donald Trump, de considérer El-Qods comme capitale d'Israël en décembre dernier, ainsi que pour le sommet de la Ligue arabe en mars.