Radieuse : Les journalistes défunts honorés

En présence des anciens internationaux, la Radieuse honore les familles des journalistes disparus, Achour, Boukhezar, Bakhti Benaouda et remet des récompenses aux lauréats du tournoi «Hiver-Foot». C’est dans une belle ambiance que s’est terminée, samedi dernier, la 7e édition du challenge du sport de proximité «Hiver-Foot» et ce après 27 jours de saine compétition. Les lauréats de cette année sont les équipes du Petit-Lac et de Gambetta, en seniors, alors que chez les minimes, c’est la formation de Bir El Djir qui a été vainqueur. Le président de la Radieuse, monsieur Chafi Kada, avait à ses côtés, au cours de cette manifestation, le représentant du MJS, en l’occurrence monsieur Gharbi Badredine, le Secrétaire général de la wilaya d’Oran, monsieur Benmeddah, le représentant du Général-major Abdelghani Hamel, à savoir le contrôleur général de la Sûreté nationale Nouasri Salah, et les internationaux qui ont marqué le football national, messieurs Belloumi, Kouici, Megharia, Chaib, Hadj-Adlane, Meziane, Benchiha et Foussi, ainsi que le très connu journaliste de la TV Abdelaziz Zouaoui. Et c’est dans un climat plein d’émotion que ces personnalités ont remis, à titre d’hommage, des médailles et des trophées aux familles des martyrs de la communication nationale, Makhlouf Boukhezar, journaliste de l’ENTV, assassiné lors de la décennie noire, Bakhti Benaouda, enseignant universitaire et journaliste de la presse écrite qui a connu le même sort. Comme a été honoré le doyen de la presse écrite, Ahmed Achour, qui nous a quittés dernièrement. La Radieuse n’a pas omis de rendre hommage à titre posthume à une figure de l’ombre du sport algérien qui vient de nous quitter, à savoir le fils du moudjahid Said Amara, Bachir, qui avait créé le logo de la FAF. Ce qui a mis un peu de baume au cœur de monsieur Saïd Amara, joueur de l’équipe du FLN et fidèle serviteur du football national, qui venait de perdre son fils et sa femme. Un beau geste de solidarité de la Radieuse. D’autres distinctions, médailles d’honneur et trophées du mérite ont été remis par les présents à des anciens dirigeants, entre autres Hachemi Bensmaïne, qui fut dirigeant du Mouloudia d’Oran, Belasakri Hamou, le plus grand des supporters du MCO dont le nom avait toujours été scandé dans les tribunes et gradins du stade Zabana, ainsi que le masseur Harrassi Kouider. En marge de ces distinctions, la Radieuse n’a pas oublié de rendre un hommage à l’équipe du Mouloudia d’El Bayadh, qui vient de se qualifier avec honneur et donc de représenter, avec la JS Saoura, le Sud oranais au prochain tour de la Coupe d’Algérie. Comme a été récompensé le gardien de but du MCO, Abderaouf Nateche, meilleur keeper algérien du moment. Kada Chafi, le président de la Radieuse, dans un petit discours de clôture, n’a pas manqué de remercier toutes les équipes participantes pour leur sportivité et leur fair-play, les anciens internationaux et les autorités présentes pour le soutien qu’elles accordent à la jeunesse sportive. Pour leur part, les familles des disparus ont remercié la Radieuse pour son geste de soutien et de solidarité et surtout pour permettre que les martyrs de l’Algérie ne sombrent pas dans l’oubli. En somme, « Hiver-Foot » n’a pas été seulement un tournoi sportif dont le but est de réunir les jeunes algériens dans une compétition saine, mais aussi et surtout la manifestation du « non-oubli ». Et rien que pour ça, la Radieuse mérite d’être félicitée.