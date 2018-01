Dans la LUCARNE : Le grand recul !

Il faut dire que les férus de la «petite balle» sont en train de vivre des moments des plus intenables après la «piètre» performance de cette discipline lors de la dernière CAN 2018 qui s’est achevée samedi au Gabon et qui avait vu la Tunisie l’emporter en finale devant l’Egypte sur le score de 26 à 24. Les Algériens n’ont pu se classer qu’à la sixième place. Ce qui équivaut à un recul jamais atteint dans une coupe d’Afrique des nations tellement notre pays était dominateur depuis ses premières participations à une CAN et surtout au mondial dans les années 60/70. Les Tsabet, Grief, les frères Bouzerar (Farouk et Abdelaziz), Lamdjadani, Sief, Mokhnache, Doballah, Houd,Hamdani, Amara, Hamad, Benmeghsoula, Djaâfar Belhocine, Boukhobza, Bendjemil, Hachem et les autres qui ont hissé le handball algérien au firmament sur le plan africain et aussi mondial. En coupe du monde ou aux jeux méditerranéens, on a toujours bien figuré et notre handball était respecté par tous. Car, il avait apporté sa «griffe» à cette discipline sur tous les plans. Dans les années 70, à titre d’exemple, l’équipe de France qu’on arrivait à battre à plate couture, ses responsables venaient demander aux techniciens algériens des conseils pour permettre à leur équipe d‘aller de l’avant. Et aujourd’hui, on connaît le grand « fossé » entre les deux sélections. Les français sont au summum alors que les nôtres ne cessent de reculer au point d‘étonner tout leur monde dans les milieux de cette discipline. De 1979 jusqu’à 1989, l’Algérie, drivée alors par Derouaz, avait dominé de la tête et des épaules le handball africain avec cinq titres d’affilée, même si le dernier, à la salle Harcha, devant l’Egypte était des plus difficlles, surtout qu’on était menés à quelques minutes de la fin de la rencontre par trois buts d’écart. Néanmoins la hargne et la fougue des algériens a été finalement payante. L’édition de 1991, en Egypte, sous forme de championnat, l’Egypte, avec sa malice habituelle, nous joua un mauvais tour pour nous destituer et remporter le sacre africain. En effet, l’EN d’Algérie était arrivée d e Tripoli (Libye) à l’Aéroport du Caire vers le coup de 3heures du matin. Après les mesures d’usage et la présentation des passeports aux services aéroportuaires, on était restés jusqu’à 5 heures du matin. J’étais l’envoyé spécial d’El Moudjahid. On avait chamboulé le programme en faisant jouer Egypte-Algérie comme le premier match au programme du fait que notre sélection n’avait pas encore bien récupéré de la fatigue. On a fait match nul (19 à19). Belhocine avait loupé, alors qu’il était seul, le but de la victoire. Depuis, c’est l’Egypte qui a pris les devants de la «petite balle» africaine. En 1996, avec Belhocine, au Bénin, on obtiendra un autre trophée. Toutefois, les prestations et performances changeaient d’une édition à une autre. En 2014, on obtiendra un autre titre au dépens de la Tunisie en finale à la salle Harcha. Néanmoins, on n’est jamais tombé aussi bas comme il est le cas actuellement. Se classer à la sixième place en se faisant battre par le Gabon, en poule et en match de classement, cela montre que quelque chose s’est « cassée » dans l’organisation, la préparation et le choix de joueurs de notre sélection nationale. Il y’a quelques années, c’est l’Angola qui nous avait empêchés de monter sur le podium. Cette fois, le recul, sur le plan africain, est des plus nets. On ne peut se «cacher» derrière la préparation qui a été insuffisante. Le Maroc a failli monter sur le podium en se faisant barrer la route par l’Angola que nous n’avions pas réussi à battre en quart de finale. Si les Angolais représenteront leur pays au prochain mondial, ce ne sera pas notre cas, puisqu’on a cédé beaucoup d’espaces aux autres. Il faut dire que l’état de notre handball est vraiment dans une situation malaisée. Les pouvoirs publics doivent intervenir pour lui permettre de retrouver la place qui a toujours était la sienne. En 2014, en bat en finale la Tunisie. Quatre ans après, on n’arrive pas à battre le Gabon qui n’a pas un vécu en handball. Il y a quelque chose qui cloche qu’il faudra régler au plus vote pour que notre handball retrouve les devants de la scène africaine.

Hamid Gharbi