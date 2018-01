Amendes judiciaires : Trouver un mécanisme de paiement à distance

«Depuis son accession à la magistrature suprême, le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a tant insisté sur la réforme de l’autorité judiciaire, en sa qualité de garante de la paix et source de quiétude au sein de la société.»

Le propos est du ministre de la Justice, gardes des Sceaux M. Tayeb Louh, qui, depuis Laghouat, a de nouveau plaidé pour approfondir davantage le processus de réformes initié par le Chef de l’État. En ce sens, et tout en se félicitant des résultats obtenus jusque- là et qui sont conformes, précise-t-il, avec les recommandations de la Commission nationale de réforme de la justice créée en 1999, M. Louh a assuré de la poursuite de ce processus. L’objectif s’articule certes en termes d’adaptation de l’arsenal des lois avec la nouvelle Constitution révisée en 2016, mais il vise aussi, indique le ministre, a consolider davantage l’ancrage de l’État de droit, consolider le principe d’une justice indépendante et promouvoir les libertés individuelles et collectives. Au terme de sa visite effectuée hier à Laghouat et durant laquelle il a eu à inaugurer un nouveau tribunal, ainsi que la cour de justice de cette wilaya, le ministre s’est longuement exprimé par ailleurs sur les divers et multiples acquis consacrés sous la gouvernance éclairée et judicieuse du Président de la République. Dans son allocution prononcée à la salle de conférences du siège de la wilaya et face à une assistance nombreuse composée des autorités locales, des représentants de la société civile et les notables de la région, il n’a cessé d e réitérer les efforts consentis par le Président de la République au service de son pays. Il a ainsi mis en relief le fait que M. Bouteflika est l’artisan de la paix et de la stabilité recouvrées, grâce à sa politique de concorde civile, puis celle de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. «M. Bouteflika s’est également engagé, d’une part, à réhabiliter le pays sur la scène internationale, tout comme il n’a ménagé, d’autre part, aucun effort à même de permettre à l’Algérien de vivre dans la dignité», fait comprendre encore le ministre, dont les propos ont très vite suscité des applaudissements nourris dans la salle.



Bientôt un concours de recrutement des élèves magistrats



Sur un autre volet, le ministre de la Justice a annoncé que son département procédera prochainement à l’organisation d’un concours de recrutements des élèves magistrats et dont les lauréats seront admis la nouvelle École supérieur de magistrature de Koléa (Tipasa), pour une formation de 4 ans. Deux autres concours seront également organisés cette année, dont le premier concerne les notaires et le second porte sur l’huissier de justice. En outre, sa visite de travail effectuée à Laghouat a été une opportunité de procéder au lancement de la nouvelle technique de la numérisation de l’état civil au niveau des institutions judiciaires (cours et tribunaux).

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, a affirmé en outre qu’une réflexion est engagée pour la mise en place d’un mécanisme de paiement à distance des amendes judiciaires. «Ce mécanisme à distance permettra au justiciable, définitivement jugé, de s’acquitter à distance de l’amende judiciaire, et sa mise en œuvre implique d’autres secteurs, dont celui de la Poste et des Technologies de l’information et de la communication», dit-il. À l’occasion, il a mis en relief la nécessité, pour les tribunaux, d’optimiser l’opération des recouvrements des amendes judiciaires, dont le manque à gagner cumulé depuis plusieurs années s’élève, selon lui, à 7.000 milliards de dinars.

