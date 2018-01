Le ministre des ressources en eau à Illizi : « améliorer la qualité »

De notre envoyée spéciale :

Salima Ettouahria



Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a mis l'accent hier, sur la nécessité de poursuivre les efforts visant à améliorer la qualité de l'eau potable dans la wilaya d'Illizi. S'exprimant en marge de sa visite de travail et d'inspection dans cette wilaya, le ministre à estimé que «le défi du secteur est non seulement celui d'améliorer la qualité de l'eau mais également celui de la gestion». Concernant la qualité de l'eau potable, M. Necib a précisé qu'il s'agit d'une problématique qui se pose dans plusieurs communes de la wilaya. Un problème qui a été pris en charge à travers la mise en service de la station de déferisation d'Illizi. «Une deuxième station est en cours de réalisation et devait desservir cinq localités du nord de la wilaya», a ajouté le ministre.

Une autre station dédiée également à la déminéralisation de l'eau sera réalisée selon ministre dans la localité d’In Amenas avec une même capacité qui est de 10.000 m3/jours. Un autre point sur lequel le ministre a insisté lors de sa visite est celui de la nécessité d'améliorer la gestion de la ressource. Le ministre a instruit ses service afin de renforcer l'Algérienne des eaux (ADE), en moyens humains et matériels pour qu'elle puisse, souligne le ministre, «maîtriser davantage la gestion du service public».

Un autre point sur lequel le ministre s'est arrêté, est celui de l'assainissement. Sur ce sujet, le ministre a noté avec satisfaction les progrès accomplis par la wilaya dans ce secteur où le taux de raccordement aux réseaux d'assainissement a atteint les 96% en 2017.

En matière d'épuration des eaux, le ministre a précisé qu'avec la levée du gel sur le programme d'assainissement du secteur, plusieurs projets ont bénéficié de cette disposition dans la wilaya d'Illizi. M. Necib a cité le projet de réalisation de la station d'épuration par lagunage naturel de la commune d'Ihrir, le projet de la mise en place du système de protection de la ville d'Illizi contre les inondations. La wilaya a également été dotée d'un schéma directeur pour qu'elle puisse selon le ministre, planifier convenablement ses investissements. Le ministre a estimé enfin que la situation du secteur dans la wilaya est appelée à se développer davantage tout en s'engageant à accompagner les autorités locales à même d'atteindre tous les objectifs que ce soit en matière d'accès à l'eau potable de qualité et d'amélioration de la gestion de la ressource qu'en matière d'assainissement et de lutte contre toutes formes de pollution.



Plusieurs projets initiés pour approvisionner la wilaya dans sa totalité



La wilaya d’Illizi faut-il le préciser, et selon les informations fournies au ministre sur place, est alimentée en totalité à partir des eaux souterraines avec une production totale quatre fois plus élevée que les besoins de la population (Production de 59.000 m3/j pour des besoins de 14 000 m3/j à raison de 200 l/j/habitants).

La totalité de la population est alimentée au quotidien avec des plages horaires variant de 6h à 18h.

Cependant une préoccupation liée à la qualité de l’eau (eau très chargée) est soulevée par la population. Cette problématique est prise en charge par le secteur des Ressources en eau et la situation s’est nettement améliorée depuis la mise en service, en décembre, de la station de déferisation d’Illizi, d’une capacité de 10.000 m3/j.

Dans ce contexte l’on apprendra que l’étude pour la réalisation d’une station d’une même capacité à In Amenas est achevée. Un appel d’offres pour sa réalisation est lancé, et le choix de l’entreprise a été effectué, ne reste que l’attribution qui sera publiée au début du mois de février 2018.

Il est utile de rappeler que le programme PSD 2018, la wilaya a bénéficié d’une station de déferisation pour alimenter en eau potable 05 localités près d’Illizi : Population concernée, 5.000 habitants.

Localités de Tintourha,Tinimri, Sidi Bouslah, Takbalt et Belbachir. L’Etude de cette station est en cours, le lancement de l’appel d’offres pour sa réalisation devrait intervenir en juin 2018.

En outre, l’on apprendra que la wilaya d’Illizi a bénéficié de plusieurs opérations d’alimentation en eau potable portant notamment sur la réalisation d’ouvrages de stockage et la rénovation des réseaux d’alimentation en eau potable. Certaines opérations sont totalement achevées et d’autres sont en cours de réalisation et avancent à un rythme soutenu.

Après avoir inspecté, dans la même localité, un projet de réalisation d’un château d’eau de 500 m3, devant alimenter cette concentration et les quartiers environnants, le ministre a visité le projet de réalisation d’un forage (au titre d’un programme de trois forages pour la ville d’Illizi).

En matière de l’hydraulique agricole, la wilaya d’Illizi est à vocation agro-pastorale et l’agriculture irriguée est concentrée au niveau d’Illizi, Bordj Omar Dris, Debdeb et Djanet. La superficie irriguée est de 2.200 ha avec une perspective d’atteindre les 8.000 ha. Pour soutenir le développement agricole, une opération de 8000 ml de forages est en cours de réalisation pour un montant 800 millions de DA (Illizi, Bordj Omar Dris, Djanet et Debdeb). L’utilisation des systèmes économiseurs d’eau reste faible (34%), un effort est nécessaire pour bannir le gravitaire et permettre d’étendre davantage les superficies à irriguer.

S. E.