M. Hasbellaoui aujourd’hui à La Havane : 21e session de coopération bilatérale algéro-cubaine

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui se rendra aujourd’hui à La Havane (Cuba) pour présider la 21e session de la commission mixte de coopération bilatérale algéro-cubaine, a indiqué hier un communiqué du ministère. Selon la même source, cette rencontre de trois jours sera consacrée à l'examen de plusieurs activités de coopération entre les deux pays dans divers secteurs, à leur tête le secteur de la santé. La 20e session de la commission mixte de coopération bilatérale algéro-cubaine s'est tenue à Alger en 2015 et a vu la signature de plusieurs accords, notamment dans le domaine de la Santé.

La 21e session sera sanctionnée par la signature de différents accords dans le domaine de la santé et l'élargissement de la coopération dans d'autres domaines. La visite de l'ancien premier ministre, Abdelmalek Sellal, en 2016 à la Havane a été l'occasion de signer de nombreux accords de coopération algéro-cubaine notamment dans le domaine sanitaire. La coopération bilatérale dans le domaine de la santé remonte à 1963, les équipes médicales cubaines ayant été les premières à apporter leur aide à l'Algérie. Cette coopération se poursuit à nos jours où plusieurs équipes médicales spécialisées encadrent le centre de lutte contre le cancer à Ouargla au moment où d'autre assurent des prestations médicales en matière de santé maternelle et infantile dans plusieurs wilayas à l'instar de Djelfa, M'sila et El-Oued. Des équipes médicales cubaines sont également présentes dans les cliniques ophtalmologiques à Ouargla, El-Oued, Bechar outre la coopération technique avec les secteurs privés et publics concernant d'autres services médicaux, et d'autres domaines tels que l'énergie, sport, agriculture, ressources en eaux et enseignement supérieur. (APS)