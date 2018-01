Réforme institutionnelle de l’UA : M. Ouyahia expose à Addis-Abeba la vision de l’Algérie

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a pris part, hier à Addis-Abeba, à la session de consultations sur la question de la réforme de l’Union africaine (UA), au cours de laquelle il a exposé la vision de l’Algérie sur la question de la réforme institutionnelle de l’UA, qui figure désormais parmi les principales priorités de l’action de l’organisation continentale.

Intervenant lors de cette session, tenue à huis clos avant l’ouverture solennelle du 30e sommet des chefs d’Etat et de gouvernement (prévue en début d’après-midi), M. Ouyahia, en sa qualité de représentant du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au sommet de l’UA, a souligné que l’Algérie «partage l’impératif d’une réforme institutionnelle et structurelle de l’UA», précisant que «le contenu de cette réforme devrait bénéficier de l’adhésion la plus large de l’ensemble des Etats membres». Dans le même ordre d’idées et concernant les aspects liés au financement de l’UA, le Premier ministre a indiqué que la mécanique financière de l’Organisation «devrait tenir compte d’un minimum d’équilibre entre l’ensemble des Etats membres et de leurs capacités économiques».

Enfin, M. Ouyahia a mis l’accent en outre sur «l’importance d’une gestion consensuelle du processus de réforme, à travers notamment, une approche basée sur l’appropriation par les Etats membres et l’examen exhaustif des propositions qui y sont contenues».



L’Algérie citée à plusieurs reprises pour son expérience et ses efforts dans la lutte antiterroriste



L’Algérie, dont l’expérience en matière de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent est avérée et reconnue, a été citée à plusieurs reprises dans le rapport présenté par le Conseil de paix et sécurité (CPS) sur ses activités et sur l’état de la paix et de la sécurité en Afrique, à l’occasion de la 30e conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine, qui se tient hier et aujourd’hui à Addis-Abeba. Les efforts de l’Algérie en la matière ont été soulignés, compte tenu de tout ce qu’elle entreprend dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, ainsi que sa disponibilité à partager son expérience avec les pays du continent pour lutter contre ce phénomène transnational et ses connexions.

Dans son rapport, dont l’APS a obtenu une copie, le CPS a longuement évoqué le forum de haut niveau des Etats membres de l’UA qui s’est tenu à Oran en décembre 2017 sur le thème «Des réponses efficaces et durables contre le terrorisme : une approche régionale», soulignant que ce forum avait préconisé «une approche de prévention et de réponse axée sur les conditions propices au terrorisme, la lutte contre les idéologies violentes et des opérations intégrées de stabilisation et de soutien à la paix». Le CPS a également cité la rencontre tenue à Constantine, en décembre dernier, sur «le Réseau panafricain des femmes médiateurs» visant à «renforcer la participation active des femmes et leur impact sur la prévention des conflits, la médiation et la consolidation de la paix en Afrique».

Dans le même document, un hommage a été également rendu à l’Algérie pour avoir organisé un atelier sur le renforcement des capacités dans la région d'Afrique de l’Ouest et avoir facilité la tenue d’une autre rencontre sur les connexions entre la criminalité transnationale organisée et le terrorisme en octobre dernier. A cela s’ajoute la conférence co-organisée à Alger, en août 2017, par le Forum mondial contre le terrorisme (GCTF) et le Centre africain d'études et de recherches sur le terrorisme (CAERT, basé à Alger) sur les enlèvements et le paiement des rançons. Le rapport du CPS n’a pas manqué aussi de citer la formation sur «le leadership Opération Africa-Trigger», organisée à Alger en septembre 2017, en collaboration avec l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et l’Organisation mondiale des douanes (OMD), qui a lancé une opération devant permettre à des officiers d’Afrique de l'Ouest et du Sahel de mener des interventions coordonnées ciblant le trafic illicite d’armes à feu et la mobilité des terroristes. Le CPS a mentionné aussi dans son rapport la 11e réunion annuelle des Représentants des Etats membres, des points focaux des Communautés économiques régionales et des Mécanismes régionaux, qui s'est tenu à Alger en décembre 2017, avec la participation des points focaux nationaux et régionaux du CAERT de 50 pays Etats membres de l’UA ainsi que des représentants de l’Organisation du Traite de l’Atlantique Nord (OTAN) et de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC). Cette réunion avait permis, note le CPS, d’«analyser la situation actuelle du terrorisme sur le continent, d’adopter son plan stratégique 2018-2020, de coordonner les actions et de tracer la voie pour faire avancer les objectifs de lutte contre le terrorisme sur le continent, par une action conjointe plus concrète et coordonnée». Le CPS a, en outre, noté dans son rapport l’atelier régional pour les leaders religieux des pays du Processus de Nouakchott, organisé à Alger en décembre dernier, dans le cadre de la promotion de la tolérance et la prévention de la radicalisation dans l’éducation religieuse.

Durant la même période, une autre réunion des coordonnateurs régionaux de la lutte antiterroriste s’était tenue à Alger avec l’objectif de «promouvoir des réponses régionales et interrégionales concertées au terrorisme et à la criminalité transnationale organisée, à travers l’élaboration de programmes uniformes pour faciliter la coordination entre les régions et l’exploration des synergies dans les opérations et le renforcement des capacités».

L’Afripol (Mécanisme de coopération policière africaine), dont le siège est basé à Alger, a tenu, en décembre 2017, une réunion avec pour objectif le renforcement de la coopération dans la lutte contre la cybercriminalité, ce qui avait permis d’identifier des actions aux niveaux national, régional et continental pour renforcer les capacités des services de police à prévenir et combattre la cybercriminalité, a noté le CPS dans son rapport. (APS)

Pour son action dans la lutte contre le paludisme

Le Président Bouteflika honoré



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a été honoré hier à Addis-Abeba, par l'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme (ALMA) pour son action et ses efforts en matière de lutte contre cette maladie.

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu la distinction de l'ALMA au nom du Président de la République qu’il représente au 30e sommet des chefs d’Etat et de gouvernement qui se déroule dans la capitale éthiopienne et en marge duquel cette cérémonie a été organisée. Pour M. Ouyahia, "la distinction de l'Algérie est la résultante de la sage politique menée par le Président Bouteflika ainsi que les efforts consentis à travers le gouvernement pour doter le secteur de la Santé en Algérie de moyens importants, lesquels demeurent toutefois insuffisants". En ce sens, le Premier ministre s’est dit satisfait, que l’Algérie soit honorée par l’ALMA pour ses efforts allant dans le sens d’éradiquer paludisme, mettant en exergue les efforts du pays dans le secteur de la santé. "Nous sommes satisfaits de l’organisation de cette cérémonie par l’ALMA en l’honneur de l’Algérie, ce qui dénote des efforts de notre pays qui est parvenu à éradiquer la maladie au niveau de presque tout le territoire national depuis les années 1980", a indiqué M. Ouyahia dans une déclaration à la presse, au terme de cette cérémonie. Il a toutefois relevé qu’il reste encore les séquelles de cette pathologie, notamment à l’extrême Sud du pays en raison des déplacements des Algériens vers les pays voisins, faisant observer que l’Algérie s’est déjà engagée avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à éradiquer définitivement la maladie, y compris dans les régions frontalières à l’horizon de 2020. Le Premier ministre a souligné en outre que le secteur de la Santé bénéficie de plusieurs infrastructures à travers le territoire national avec un réseau d’hôpitaux et de centres de santé, auxquels s’ajoutent d’autres services ainsi que la formation dans le domaine médical. "Cela a eu un effet positif sur le secteur, que ce soit en matière de lutte contre le paludisme ou les autres maladies infectieuses", a ajouté M. Ouyahia.

Cette cérémonie, qui a vu également cinq autres pays (Madagascar, Sénégal, Zimbabwe, Gambie et Comores) honorés par l'ALMA, s’est déroulée en marge des travaux du sommet de l’UA. L’ALMA (African Leaders Malaria Alliance) est une alliance de 49 pays africains qui œuvrent dans le but de mettre fin au paludisme sur tout le continent d’ici 2030. (APS)

Lutte contre le sida

Mme Eddalia prend part à une réunion

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a pris part hier aux travaux de la 20e session de l'Assemblée générale ordinaire de l'Organisation des premières dames d'Afrique contre le VIH/sida, qui se tient à Addis-Abeba (Ethiopie). Mme Eddalia représente l’Algérie aux travaux de cette session, placée sur le thème «Donnons la priorité aux enfants, aux adolescents et aux mères dans la lutte contre le VIH-sida», qui est lié au thème du sommet de l'Union africaine 2017, à savoir «Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse». A cette occasion, la ministre devra prononcer une allocution dans laquelle elle mettra en avant les efforts de l'Algérie dans la lutte contre le VIH/sida et la protection des femmes et des enfants. Cette session se penchera sur plusieurs questions notamment la situation des personnes atteintes du sida en particulier les enfants et les jeunes femmes. Il sera également question de l’adoption du compte rendu de la 19e Assemblée générale ordinaire et la présentation des rapports d’activités et financiers. La 20e session de l'Assemblée générale ordinaire de l'Organisation des premières dames d'Afrique contre le VIH/sida se tient en parallèle des travaux de la 30e session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine.