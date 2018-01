ÉCLAIRAGE : De Davos à AdDis-Abeba

L’organisation panafricaine a inauguré l’année avec un sommet des chefs d’état et de gouvernement, pour lequel le Président Bouteflika a désigné le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, pour le représenter, ainsi qu'aux différentes réunions en marge de ce sommet abrité par la capitale éthiopienne. L’Afrique, un continent en plein décollage économique avec de nombreux pays qui réalisent des taux de croissance nettement supérieurs à la moyenne mondiale. Au cours des dix premières années du millénaire, six des dix économies à la plus forte croissance du monde (Angola, Nigeria, Éthiopie, Tchad, Mozambique et Rwanda) étaient africaines. Et sur huit des dix dernières années, ce continent a enregistré une croissance supérieure à celle de l’Asie, note JAGA, une initiative de l’Alliance pour Refonder la Gouvernance en Afrique. Des pays émergents qui ne voient plus leur destin lié à l’exploitation brute de leurs ressources naturelles et à leur revente en l’état, mais surtout à leur transformation. Cette révolution dans l’acte de produire est, cependant, contrecarrée par un environnement qui ralentit, freine, voire annihile, dans différentes zones, cette marche vers l’émergence. Instabilité politique, foyers de tension, violences, terrorisme qui vident des espaces entiers de leurs habitants, jetant sur les routes de l’exil, une jeunesse, souvent éduquée, formée, détentrice d’un savoir-faire technique qu’elle brade ailleurs. À cette fuite des cerveaux, le continent fait également face à un mal encore plus pernicieux, l’évasion fiscale qui causerait, selon différentes sources, plus de 50 milliards de dollars de pertes par an, sans compter les perfides clauses de certaines multinationales qui tirent profit de la faiblesse des élites locales pour se confectionner des contrats très avantageux, quand ce n’est tout simplement pas grâce à la corruption. Comment faire pour «construire un monde nouveau et équilibré, ouvert à tous ses enfants», pour reprendre l’expression d’ Antoine Sfeir, analyste politique franco-libanais et spécialiste du Moyen-Orient et du monde arabe.

Ce sommet est placé sur le thème «Remporter la lutte contre la corruption : une voie durable pour la transformation de l'Afrique». Notre ministre des Affaires étrangères a participé à la réunion annuelle de Davos, où l’élite mondiale, surtout financière et accessoirement économique, a dit au reste de la planète comment elle conçoit les échanges internationaux, malgré leur flagrante inégalité. Davos et Addis-Abeba, deux visions du monde, l’une agrippée au mot d’ordre guerrier de Trump «America First» et ses timides déclinaisons, pour ne pas dire chuchotements européens du genre «France is Back», formule attribuée à Macron, et la seconde plus humaine, plus ouverte qui revendique une politique internationale moins agressive, pacifiste, qui prend d’abord en considération les aspirations des peuples avant les intérêts de la finance. C’est d’ailleurs cette vision d’un monde apaisé que l’Algérie a défendue à Davos, en conditionnant la résolution des conflits par la promotion du dialogue et de la réconciliation. Sur notre continent, M. Ahmed Ouyahia a réitéré l’engagement de notre pays pour une réforme institutionnelle et structurelle de l’UA qui devrait bénéficier de l’adhésion la plus large de l’ensemble des États membres. Le monde est entré dans une phase que les analystes qualifient d’accélération de l’histoire. Les questions géostratégiques posent des défis inédits (écologiques, sécuritaires… ), qui appellent plus que jamais à des réformes en profondeur des institutions régionales et internationales, pour que les relations entre États ne se déroulent pas à l’ombre de la guerre.

Mohamed Koursi