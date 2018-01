Les dirigeants africains unanimes : Renforcer l’intégration africaine

Les dirigeants africains ont mis en avant la nécessité des réformes de l’organisation et l’impératif du renforcement de l’intégration continentale afin de concrétiser les efforts de paix et de développement.

À l’ouverture des travaux de cette 30e session de la Conférence des chefs d’Éat et de gouvernement de l’Union africaine dans la capitale éthiopienne, le président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat, a appelé à accélérer les réformes de l’UA afin que cette dernière puisse répondre aux nouvelles exigences ayant trait à la sécurité et au développent économique. «Notre outil de combat est d’accélérer les réformes de l’Union africaine et l’intégration des États membres et les efforts de promotions de la paix», a affirmé M. Moussa Faki. Il a assuré, à ce propos, que les réformes initiées ont connu une «avancée significative», en citant pour exemple le nombre croissant d’États qui appliquent la taxe de 0,2% sur les importations.

Dans ce cadre, il a soulevé les avantages des cette réforme qui, selon lui, va permettre une divisions du travail entre la commission africaine et les autres communautés régionales, afin que les missions ne se chevauchent plus. Le chef de la Commission de l’UA a, en particulier, mis l’accent, lors de son intervention, sur l’impératif du lancement du marché unique, dans le cadre de l’agenda 2063, tout en plaidant en faveur de l’adoption du protocole de libre circulation des citoyens africains sur le continent, et ce par la mise en place d’un passeport africain. Concernant les conflits et les crises en Afrique, M. Moussa Faki a relevé que les efforts doivent être redoublés en Libye pour mettre fin au calvaire de la population. Au sujet du Mali, il a appelé à accélérer la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation. S’agissant du conflit au Sahara occidental, le chef de la Commission de l’UA a exprimé son espoir de voir cette question résolue. «L’Afrique peut y contribuer positivement, en appui aux Nations unies», a-t-il dit, ajoutant que «la solution de ce lancinant conflit aidera immanquablement à la relance tant attendue du projet de reconstruction maghrébine».

De son côté, le chef de l’État rwandais, Paul Kagamé, qui a été élu président de l’Union africaine lors du sommet, dans le cadre de la présidence tournante pour un mandat d’un an, a affirmé que l’unité africaine doit être «le starter de toute action». «Cette union est essentielle», a-t-il dit, pour «définir nos plans et nos ambitions et tracer le chemin de la prospérité pour nos concitoyens, notamment parmi les populations les plus jeunes», a-t-il ajouté. Dans ce contexte, il a indiqué qu’il était temps pour l’Afrique de prendre sa destinée en main pour se construire une richesse qui ne sera que bénéfique pour l’ensemble du continent. Pour cela, a-t-il ajouté, l’intégration du continent doit devenir une réalité, avec le lancement du marché unique, dans le cadre de l’agenda 2063, et dont la concrétisation est prévue cette année. Cette intégration se reflète également dans la libre circulation des personnes, a-t-il ajouté, précisant que ce projet est réalisable en 2018, en s’engageant à briser toutes les barrières. Le nouveau président de l’Union africaine, qui a été chargé de mener la politique des réformes institutionnelles, s’est engagé à travailler pour réaliser les objectifs du continent lors de son mandat. Le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, qui est intervenu à ce sommet, a réaffirmé son engagement à renforcer la coopération avec l’Union africaine, notamment dans les domaines de la préservation de la paix et du développement durable. Il a estimé que l’Afrique est «l’une des plus grandes forces en faveur de la paix à travers le monde, en plaidant pour la prévention des conflits à travers la diplomatie et la médiation pour résoudre les crises». De son côté, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, invité au sommet, a rendu hommage aux efforts menés par l’Union africaine, en se disant prêt à renforcer la coopération avec la Commission africaine. «Nos efforts convergent avec ceux de l’Union africaine dans l’action en faveur du règlement des conflits et des crises, en particulier le conflit israélo-palestinien». (APS)

Prix de l’excellence scientifique

M. Malik Maaza distingué



Le professeur algérien Malik Maaza a reçu, hier à Addis-Abeba, le prix de l’Union africaine pour l’excellence scientifique «Kwame N'krumah de l’année 2017», attribué annuellement aux chercheurs et scientifiques africains pour leurs travaux de recherche dans divers domaines des technologies et des sciences humaines. M. Maaza a été honoré par l’Union africaine et l’UNESCO pour ses travaux de recherches en nanotechnologie en Afrique du Sud, où il dirige un centre de recherche à Prétoria. La cérémonie s’est déroulée, lors de la séance d’ouverture du 30e sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine. À cette occasion, M. Maaza a également été félicité par le Premier ministre Ahmed Ouyahia qui représente le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au sommet de l’UA qui se déroule dans la capitale éthiopienne. M. Maaza, qui a reçu les félicitations du nouveau président en exercice de l’UA, Paul Kagame, a également reçu un chèque de 100.000 dollars en guise de récompense pour ses efforts en faveur de la promotion de la science et de la recherche en Afrique. Dans une déclaration à la presse, M. Maaza a indiqué qu’il était «honoré par cette distinction qui le motive à fournir davantage d’efforts et à former d’autres jeunes chercheurs en Algérie et en Afrique».

Antonio Guterres, à propos des Conflits et changement climatique :

« Causes majeures de la faim et de la pauvreté en Afrique »

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a déclaré samedi que les conflits et le changement climatique étaient les causes majeures de la pauvreté et de la faim en Afrique, et qu'il s'agissait là de phénomènes souvent interdépendants. «La faim dans le monde augmente, et l'Afrique a le taux de famine le plus élevé au monde», a-t-il déploré, lors d'une réunion de haut niveau, en marge du 30e sommet de l'Union africaine (UA) à Addis-Abeba, dont le thème est «Mettre fin à la faim en Afrique». «L'agriculture et (...) l'élevage en Afrique sont menacés par les conflits et les changements climatiques», a poursuivi M. Guterres, selon lequel «les chocs climatiques, la dégradation de l'environnement, l'effondrement des prix des cultures et du bétail et les conflits sont interdépendants». La majorité des personnes sous-alimentées en Afrique vivent dans des pays touchés par les conflits, a-t-il observé. M. Guterres a également exhorté les gouvernements africains, l'UA et l'ONU à renforcer leur engagement à promouvoir la paix et les droits de l'homme afin d'éradiquer la pauvreté et la faim. Pour lui, une telle promotion permettrait de créer un développement durable. Il a, par ailleurs, souligné la nécessité d'encourager l'adaptation au changement climatique en tant que partie intégrante de la prévention de la pauvreté et d'accorder une attention particulière à l'agriculture durable et aux moyens d'existence pastoraux et semi-pastoraux. Lors de cette réunion, le président guinéen, Alpha Condé, par ailleurs président en exercice sortant de l'UA, a souligné que la faim et la pauvreté affectant la population africaine sont «en contradiction avec notre aspiration à développer notre continent». Il a préconisé à ce titre le renforcement des investissements dans le développement durable et les ressources animales pour améliorer la sécurité alimentaire et le niveau de vie des populations et favoriser la stabilité au continent. (APS)