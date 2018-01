Attaques terroristes au Mali : Déclaration du Porte-parole du MAE

Suite aux deux attaques terroristes perpétrées respectivement, jeudi dernier, contre un bus transportant des civils et, hier matin, contre un camp militaire au nord du Mali, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Abdelaziz Benali Cherif, a fait la déclaration suivante à l’APS :

«L'escalade terroriste, qui s'est traduite ces deux derniers jours par deux attentats meurtriers ayant ciblé, jeudi, un bus transportant des citoyens maliens et burkinabès, près de la ville malienne de Boni, à la frontière avec le Burkina Faso et ce matin, un camp militaire au nord du Mali, est une fuite criminelle en avant des terroristes qui, par leurs actions funestes et leurs agressions répétitives, tentent de compromettre la dynamique de paix et de réconciliation que l'ensemble du peuple malien appelle de ses vœux.

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles des victimes maliennes et burkinabès et réitérons notre solidarité avec les peuples et les gouvernements frères du Mali et du Burkina Faso.

L'Algérie, qui a payé un lourd tribut pour défaire le terrorisme, est convaincue que la résilience et la mobilisation du peuple et des forces de sécurité maliennes finira par venir à bout du terrorisme et de ses alliés objectifs impliqués dans les réseaux du crime organisé et des trafics de tout genre.»